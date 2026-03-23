2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。

主人公 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）と河瀬桃子（仁村紗和）を取り巻く個性豊かな登場人物を演じる、でんでん・矢柴俊博・入山法子・みりちゃむ（大木美里亜）・松岡卓弥（MATSURI）の出演が決定！

でんでんが演じるのは、桃子が勤める風見診療所の院長・風見進。病院経営の傍ら、子ども食堂も運営するなど困っている人を放っておけない性分。幼い頃から桃子のことを知っていて、優しく見守っている。

その診療所の看護師・花井美香役に挑むのはみりちゃむ。診療所をテキパキと回すしっかり者の美香。診療所や子ども食堂でのミンソクと桃子の心和むシーンは、波瀾万丈な物語に安らぎのひとときをもたらしてくれそうだ。

入山が演じるのは桃子の姉・河瀬杏子。現在は派遣社員として働きながら、桃子と二人で暮らしている。心優しく家族の為に献身的で、桃子もそんな姉が大好きで頼りにしている。世話を焼く杏子と医師の姿から離れた桃子、姉妹ならではの気兼ねなくテンポのいい掛け合いを描く。

矢柴は、ミンソクが赴任することになったファングムホテル・トーキョーの支配人・水島栄壱を演じる。30年かけて支配人の地位まで昇りつめただけに、突然副支配人となったミンソクに対して嫌味な態度をとる役どころ。

松岡が演じるのは、ファングムホテル・トーキョーで働くベルマン・夏目孝彦。昭和歌謡グループ・MATSURIのメンバーとして活動する松岡は、本作がドラマ初出演。

多彩なキャストを迎えて、個性豊かな登場人物が物語を盛り上げる。ミンソクと桃子に優しく寄り添う人々と、立ちはだかる者――。二人を取り巻く人間模様からも目が離せない！

でんでん・矢柴俊博・入山法子・みりちゃむ（大木美里亜）・松岡卓弥（MATSURI） コメント：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/articles/5305kxxbv9w3q70n7fn4.html

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

初回放送：4月12日

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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