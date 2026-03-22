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この記事は2026年2月23日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ノートPCを開いて、さあ仕事開始…というとき。

バッグからPCスタンドを組み立て、USB-Cハブをつなぎ、マウスパッドを敷く。気づけばテーブルの上はガジェットとケーブルでごちゃごちゃ…なんてことになっていませんか？

そんな、場所に縛られずに働く現代のビジネスパーソンが抱える悩みに応えてくれるアイテムが「utendors スタンドHUB」です。

3秒でPC環境のセッティング完了、持ち歩きもすっきり

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「utendors スタンドHUB」は、PCスタンド、多機能ハブ、マウスパッド、そしてPCスリーブといった必需品をギュギュッと集約した「持ち運べるワークスペース」とも言うべき逸品。ペンホルダーまで含めると実に13もの役割をこれひとつで担います。

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もう、作業のたびに複数のアイテムを取り出したりしまったりする必要はありません。PCまわりの細々としたモノを美しく収束し、ガジェット断捨離が叶います。

すべてを包み込む、秀逸なスリーブを開くだけ

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さらに秀逸なのは、PCや書類を挟んでそのまま持ち運べるスリーブ機能。このスリーブに多段階PCスタンドからUSBハブ、マウスパッドなどまでこれひとつに集約。移動から作業開始まで、すべての動作が淀みなくつながり、機動力はこれまで以上に高まるんじゃないでしょうか。

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視点位置に合わせて角度調節可能、姿勢も快適キープ

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長時間の作業では姿勢が気になることも。「utendors スタンドHUB」の多段階スタンド機能は25〜40°の範囲で4段階の高さで調節可能。環境に合わせてモニターの見やすさをサポートします。

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右のフラップは滑らかなマウスパッドに、左にはペンホルダーを常備。ガラス天板のデスクでもマウス操作は快適ですし、ひらめいたアイデアを逃さず書き留められます。物理的な環境が整うことで、集中しやすくなるはずです。

ビジネスパーソン200名の声から厳選したポート

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「海外製のハブは、使わないポートが多い…」。そんな声に応えるため、「utendors スタンドHUB」は日本のビジネスパーソン200名への調査を実施。

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HDMIでの4K出力、PD100Wパススルー充電対応のUSB-C、2つのUSB-Aポート、SD/MicroSDカードスロットなど、本当に必要な9つのポートだけを厳選して搭載しました。

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そのこだわりは「utendors スタンドHUB」の素材選びにも表れており、高品質なPUフェイクレザーが採用されています。ただ便利なだけでなく、所有する満足感を得られる上質な佇まいがビジネスシーンをさりげなく引き立ててくれます。

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荷物を1つでも減らしたい。どんな場所でも、いつも通りのパフォーマンスを発揮したい。

「utendors スタンドHUB」は、そんなビジネスパーソンの願いに応えるスマートな選択肢かもしれません。仕事道具一式が収まったこのガジェットが、ビジネスライフの良き相棒になってくれそう。まずは以下より、その機能性をチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY