【TJBB・SHIGETORA】ストイックに磨いた「アクロバット」！始めたきっかけから“TJBBの武器”になるまで＆大好きな『ハイキュー!!』も語る

LDH屈指のパフォーマンス力を誇るグループ・THE JET BOY BANGERZ（TJBB）のメンバーが、自分の“推し”をプレゼンする企画。今回登場するのは、ハウスダンスを軸に、ストイックにアクロバットを磨き続けるTJBBのアクロバット担当・SHIGETORA。負けず嫌いな性格から生まれたアクロバットへの向きあい方や、始めたきっかけ、SHIGETORA流の練習方法について語ってもらいました。さらに、新曲「HEAD UP introduced by Zeebra」の制作秘話についても明かしてくれました。

始めたきっかけやSHIGETORA流の練習方法、技との向きあい方までたっぷり語ってもらいました。さらに、大好きだという『ハイキュー!!』についてのトークもお届けします！

今回、SHIGETORAが「アクロバット」「お菓子」「ハイキュー!!」「ゲーム」の4つのテーマのなかから選んだのは「アクロバット」！

Check! アクロバットを始めた年齢

アクロバットは小学6年生くらいから始めて、ハウスダンスは小学5年生からやってます。

Check! 始めたきっかけ

ハウスダンスはヒップホップなどに比べて、ダンスバトルやコンテストで少し審査が通りにくいというか、評価されにくいジャンルなんです。

そこで、そんなときにどうやったら点数が伸びるのか、自分を表現できるのかを考えて、「アクロバットを混ぜたらいいんじゃないか」と思い、練習を始めました。

Topic ハウスダンス×アクロバットは増えている？

ハウスダンスにアクロバットを入れることは、最近だんだん増えてきたかなと思います。ハウスダンス特有のアクロバッドや、飛んだり跳ねたりする技ではなく、床に手をついて踊るフロアが多いかもしれないですね。

Check! 一番難しいと思う技

これは探求したらキリがないんですけど、いま自分が一番難しいなと思うのは、ひねり系の技です。

メジャーな技だと、空中で1回転するバク宙はよくみなさんやっていると思います。ただ、バク宙をしながら縦回転に横回転を加える、体操選手がやっているようなひねり技はすごく難しいんです。練習を重ねて、最近は少しずつできるようになってきた感じですね。

Check! 練習方法

気合ですね。アクロバット教室に行くのが普通なんですけど、なかなか時間がなくて練習するとなると、リハーサルの休憩時間や、終わった後夜中に練習することになるので、マットのないスタジオで、気合でやっています。

膝などを打ってあざはできるんですけど、簡単な技からずっと練習してきたので、受け身が上手くなって、怪我はある程度大丈夫になりました。

More! アクロバットに対する恐怖心は？

すごく怖いですね。でも、たまに怖くない日があるんですよ。その日にやったら大体できます。

自分の気持ち的にポジティブな日やちょっと眠い日はボケーっとしてるので、恐怖心があまりないです。アクロバットは、恐怖心がなければないだけ成功しやすいですね。

Check! TJBBのパフォーマンスで活きていること

一番わかりやすいことでいうと、パフォーマーの7人で作る作品は、僕が中心となってアクロバットを魅せるパートがだいぶ増やせました。

TJBBを結成した当時は、アクロバット担当ではなく、ハウスダンスのほうがメインだったんです。

ただ、このチームには立ち踊りがすごく上手い人がたくさんいるので、自分が一番魅せられる武器はなんだろうと考えたときに、これまで頑張ってきたアクロバットをさらに成長させたら、チームとしても武器になるんじゃないかなと思って。そこから、ずっと練習を続けていました。

「THE DANCE DAY」でも、それまではできなかったアクロバットをたくさん練習して、やっと取り入れることができました。それが優勝にもつながったので、自分のなかでも自信になりました。

Topic 「THE DANCE DAY」の作品のコレオグラフはどのようにして決まった？

大体僕のアクロバットパート、TAKUMIくんのポップパート、ヒップホップパートみたいな、ある程度の流れや引き出しが僕たちのなかであって。

「ここは誰々っぽいよね」みたいに流れを決めるときに、「ここはSHIGETORAのアクロバットっぽいよね」と話しあいのなかで決まって、引き受けましたね。

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