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LINEの通知、「うるさいグループだけ黙らせる」簡単設定。大事な連絡は見逃さない両立のコツ ｜ LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生（平井友裕）が運営するYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【完全解説】LINEの悩み30選を完全攻略【永久保存版】」という動画を公開した。動画では、多くの利用者が抱えるLINEの通知に関する悩みに焦点を当て、簡単な設定でストレスを解消する方法を解説している。



まず、頻繁なやり取りで通知が鳴り止まないグループLINEにストレスを感じている人に向けて、特定のグループだけ通知をオフにする方法が紹介された。手順は非常にシンプルで、まず通知を止めたいグループのトーク画面を開き、画面右上の三本線のメニューアイコンをタップする。次に表示される画面の左上にある、スピーカーに斜線が入った「通知オフ」のアイコンをタップするだけで設定は完了だ。この操作により、そのグループでメッセージが投稿されても通知が届かなくなり、静かな環境を保てるという。



一方で、「通知が来ないと大事なメッセージを見逃してしまう」という逆の悩みにも言及。この場合、個別のトークルームではなく、LINEアプリ全体の基本設定が原因である可能性が指摘された。解決策として、トーク画面ではなく「ホーム画面」を開き、画面右上の歯車マークから「設定」に進み、通知に関する項目を見直す必要があると説明している。



LINEの通知設定は、個別のグループごとにオン・オフを柔軟に切り替えることが可能だ。これらの機能を使い分けることで、不要な通知に煩わされることなく、重要な連絡だけを確実に受け取るという、快適なコミュニケーション環境を構築できるだろう。