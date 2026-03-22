KAT-TUNがデビュー20周年記念し全曲サブスク配信をサプライズ解禁

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KAT-TUNがデビュー20周年を迎えた3月22日0時に全曲サブスクリプション配信をサプライズ解禁した。

■異例のラストライブから4カ月…まさかのサプライズ全曲配信解禁

2025年11月8日にグループ解散後に異例の形で行われたラストライブ『Break the KAT-TUN』にてグループ活動の幕を閉じたKAT-TUNが、デビュー20周年を迎えた3月22日(日)0時に全曲サブスクリプション配信をサプライズ解禁した。

KAT-TUNの2006年3月22日リリースのデビュー曲「Real Face」から2023年2月15日リリースのアルバム『Fantasia』まで、全シングル29作品、全アルバム13作品が配信開始。既存配信曲に合わせて新たに273曲が追加され、全312曲がサブスク配信された。今後はKAT-TUNの全楽曲が配信でも楽しめる。

■【動画】KAT-TUN 全曲音楽配信解禁PV

■関連リンク

KAT-TUN配信サイト

https://kattun.lnk.to/artistroom

KAT-TUN OFFICIAL SITE

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0006