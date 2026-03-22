「見た目もお腹も満たされる」「TWG飲み放題で神」春に行きたい都内のアフタヌーンティー3選《2026年3月版》

旬のいちごを使ったスイーツがずらりと並び、見た目の華やかさや可愛さも魅力的な春のアフタヌーンティー。

2026年現在、SNSで話題の都内のアフタヌーンティーを厳選して3つ紹介します。

「鉄板焼アフヌンとは、、！？」

【北品川】東京マリオットホテル

4月30日まで提供中の「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」は、濃厚な甘さが特徴のブランドいちご「あまりん」と、ホテル自家製のビーントゥバーチョコレートのマリアージュが楽しめます。

「あまりん」のおいしさをダイレクトに感じられるパフェやタルトなど8品を用意。スイーツにはすべてこだわったビーントゥバーのチョコレートを使用しています。

スイーツと一緒に、紅茶またはコーヒーも楽しめます。銘柄変更・おかわり自由なのも魅力的です。紅茶は「TWG Tea」ティーセレクション8種から、コーヒーは5種から選べます。

Xでは「あまりん美味しかった」「TWG飲み放題で神」と好評です。

期間：2026年3月1日〜4月30日

時間：13時〜／15時30分〜

料金：1人7500円（税サ込）

場所：ホテル1階「Lounge＆DiningG」

事前予約制です。2日前までに2名以上で予約する必要があります。

【赤坂】ANAインターコンチネンタルホテル東京

2018年の初開催以来、不動の人気を誇る「ストロベリー・アフタヌーンティー」。26年は5月31日まで開催されます。

ティースタンドを彩る全12品のスイーツには、フレッシュないちごをふんだんに使用するとともに、ラズベリーや林檎、パイナップル、バナナなど、いちごと相性の良い10種類のフルーツを組み合わせている点が特徴です。

飲み物は、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の今季限定の「ストロベリークラウド」や「スイートキス」をはじめとする各種紅茶やフレーバーティー、コーヒー、日本茶など全15種類がフリードリンクで楽しめます。

Xでは「1つ1つのクオリティーが高くて最高でした」「めっちゃ可愛くてどれも美味しかった」「見た目もお腹も満たされる最高なアフヌンでした」と、絶賛する声が目立ちます。

期間：2026年1月5日〜5月31日

時間：11時〜19時30分（最終入店） ※2時間制

料金：1人8500円（税サ込）

場所：ホテル2階「アトリウムラウンジ」

オンラインまたは電話で予約できます。

【赤坂】ザ・リッツ・カールトン東京

3段ティースタンドが主流のアフタヌーンティーの中で、独特の存在感を放つ「鉄板焼アフタヌーンティー」。まるで茶懐石のような趣を纏う、全7品のコース仕立てです。

前菜や魚料理、一口サイズのハンバーガーをはじめ、この季節はいちごを主役にしたデザートが楽しめます。

飲み物は、「ほうじ茶スパークリング」や軽やかな「浅蒸し茶」など、厳選した7種の日本茶を用意しています。

Xでは「鉄板焼アフヌンとは、、！？」「これは行きたい」と注目されており、過去に行ったことがある人からは「お茶とのペアリングが楽しい」「ライブ感が楽しかったです」と好評です。

期間：2026年3月1日〜4月30日の毎週日曜日

時間： 14時〜 ※2時間制、最大10人まで

料金：1万3500円（税サ込）

場所：東京ミッドタウン 45階「ひのきざか鉄板焼」

オンライン予約ができます。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）