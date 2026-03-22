記事ポイント 3月18日からGitHubで無償公開です。Roundcubeの添付ファイルを自動分離します。Nextcloud共有リンクで安全に受け取れます。 3月18日からGitHubで無償公開です。Roundcubeの添付ファイルを自動分離します。Nextcloud共有リンクで安全に受け取れます。

デージーネットは2026年3月18日、Roundcube向け添付ファイル分離プラグイン「RC-AttachFileSeparater」をGitHubで無償公開します。

添付ファイルを自動で分離し、Nextcloud経由で安全に共有できる仕組みが魅力です。

普段のメール操作を変えずに、PPAPに代わるファイル共有を取り入れられます。

デージーネット「RC-AttachFileSeparater」

公開日：2026年3月18日対応先：Roundcube連携先：Nextcloud提供形態：無償公開

RC-AttachFileSeparaterは、WebメールOSSのRoundcubeで使える添付ファイル分離プラグインです。

Roundcubeはブラウザで利用できるオープンソースのWebメールで、既存のメール環境に組み込みやすい点も魅力です。

メール送信時に添付ファイルを自動で切り分け、OSSのオンラインストレージであるNextcloudへアップロードします。

受信者にはパスワード付き共有リンクが送られるため、添付ファイルをそのまま送らない安全な受け渡しを実現できます。

PPAPは、添付ファイルをパスワード付きZIPにして別メールでパスワードを送る手法です。

いまは代替手段への切り替えが進んでおり、メール運用を保ちながら安全性を高めたい企業や自治体に合わせやすい選択肢になっています。

このプラグインでは、社内宛は通常送信にして社外宛だけ添付ファイルを分離したり、特定のメールアドレスやドメインだけ動作を変えたりする設定も行えます。

組織のポリシーに沿って細かく使い分けられるので、今の運用を活かしながら導入しやすい構成です。

利用の流れは、添付ファイル付きメールを送信し、自動分離されたファイルをNextcloudへアップロードし、共有リンクを生成して受信者がダウンロードする形です。

ユーザーが特別な操作を覚えなくても、安全なファイル共有に切り替えられる使いやすさもポイントになっています。

Roundcube、Nextcloud、RC-AttachFileSeparaterはいずれもOSSとして公開されており、コストを抑えやすい点も見逃せません。

IMAP通信に対応するメールサービスで使えるため、GmailやMicrosoft 365を利用している環境でも導入しやすい構成です。

オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウドのどれでも運用できるので、セキュリティ要件に合わせた環境づくりにも向いています。

デージーネットでは、RoundcubeやRC-AttachFileSeparaterを使ったシステム構築と導入後支援サービスも用意していました。

継続的なQ&A、セキュリティ情報提供、点検とチューニング、障害調査、運用サービス、ソフトウェアのアップデートまで含めて支援を受けられます。

普段のメール送信を大きく変えずに、添付ファイル共有の安心感を高めたい組織にうれしい仕組みです。

社外とのファイル送受信が多い企業や自治体、既存のメール環境を活かして安全性を高めたい担当者におすすめです。

無償公開は2026年3月18日から始まり、RoundcubeとNextcloudを組み合わせた運用を検討している場合は取り入れやすい内容です。

デージーネット「RC-AttachFileSeparater」の紹介でした。

よくある質問

Q. RC-AttachFileSeparaterはどのようにファイルを共有しますか

メール送信時に添付ファイルを自動で分離し、Nextcloudへアップロードして、受信者にパスワード付き共有リンクを送ります。

Q. いつから利用できますか

2026年3月18日からGitHubで無償公開されました。

Q. どのようなメール環境で使えますか

Roundcube向けのプラグインで、IMAP通信に対応するメールサービスで利用できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 普段のメール操作で安全共有に切り替え！ デージーネット「RC-AttachFileSeparater」 appeared first on Dtimes.