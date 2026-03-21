ツーハッチスポーツブラ新作♡水陸両用で叶う美シルエット習慣

ヨガやランニング、さらに旅行先での水辺アクティビティまで―。さまざまなシーンにフィットする「水陸両用 マルチフィットスポーツブラ」がツーハッチから登場しました。機能性だけでなく、美しいバストラインにもこだわった設計で、動きやすさと女性らしさを両立♡日常からレジャーまで活躍する、今注目のアスレジャーアイテムです。

美バストを叶える設計力

スポーツブラにありがちな「バストが潰れる」という悩みに寄り添い、立体モールドカップを採用。

高いホールド力で揺れを抑えながら、上向きで美しいバストラインをキープ。

運動時も女性らしいシルエットを崩さない設計で、インナーとしてだけでなく1枚で“魅せる”着こなしが叶います。

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水陸両用で広がる着用シーン

水陸両用 マルチフィットスポーツブラ＋選べるボトム4タイプ

価格：7,980円(税込)～

サイズ：S～XL（カラー：3色）

発売日： 2025年3月11日（水）12:00

特殊な水陸両用生地を採用し、速乾性とUVカット機能を両立。ジムでのトレーニング後、そのままプールや海に入れるのも嬉しいポイントです。

サウナや旅行先など、多様なシーンに対応できるため、荷物を減らしたい方にもぴったり。アクティブなライフスタイルをサポートする一着です。

選べる4タイプのボトム展開

ボトムスは4タイプから選べ、自分に合ったスタイルが見つかります。

体型カバーを叶えるデザインや、スマートフォンが入る隠しポケット付きなど、機能性も充実。街でも着られる洗練デザインで、普段使いにも取り入れやすいのが魅力です。

毎日を軽やかに楽しむ一着♡

「動きやすさ」と「美しさ」をどちらも叶えたい女性にぴったりのツーハッチスポーツブラ。水陸両用という新しい選択肢で、日常もレジャーももっと自由に楽しめます♡一着あればシーンを問わず活躍するので、ワードローブに取り入れて軽やかな毎日を過ごしてみてはいかがでしょうか。