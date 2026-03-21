コク旨なテリヤキ気分をおやつで満喫！ 味源「モスバーガーポテト(テリヤキバーガーコク旨味)」

記事ポイント 3月25日に全国発売です。3月18日からモスバーガー店舗で先行販売します。220円でテリヤキのコク旨感を楽しめます。 3月25日に全国発売です。3月18日からモスバーガー店舗で先行販売します。220円でテリヤキのコク旨感を楽しめます。

味源は2026年3月25日、「モスバーガーポテト(テリヤキバーガーコク旨味)」を全国で発売します。

モスバーガーの看板メニューをお菓子で楽しめるコラボ商品が、よりコクのある味わいにリニューアルしました。

先行販売も用意されており、ひと足早く試せるのもうれしいポイントです。

味源「モスバーガーポテト(テリヤキバーガーコク旨味)」

発売日：2026年3月25日先行販売：3月18日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）希望小売価格：220円（税込）

モスバーガーは日本生まれのハンバーガーチェーンです。

その人気メニューであるテリヤキバーガーの味わいをポテトスティックで楽しめるのが、今回のリニューアル商品になります。

従来のテリヤキソースの風味をベースに、焦がし醤油や和風だし、三温糖を加えることで、甘みとコク、旨みをよりしっかり感じられる仕立てになりました。

テリヤキの甘さにマヨネーズの酸味が重なり、おやつにはもちろん、ごほうび気分で味わいたいときにも選びやすい一品です。

パッケージは、店舗で提供されるテリヤキバーガーの商品画像を強調したデザインです。

売り場でも味のイメージが伝わりやすく、手に取る前からコク旨な魅力を感じやすくなっています。

味源は香川県の食品メーカーで、自社ブランドで100種類以上の商品を展開しています。

モスバーガーとのコラボ商品も手がけており、今回の一品もそのラインアップの楽しさを広げる存在です。

テリヤキバーガーらしい甘みとコクを、気軽なお菓子で味わえるのがこの商品の魅力です。

ハンバーガーの味が好きな人はもちろん、少し満足感のあるスナックを探している人にもおすすめします。

3月18日の先行販売と2026年3月25日の全国発売で、試しやすいタイミングが用意されているのもポイントです。

味源「モスバーガーポテト(テリヤキバーガーコク旨味)」の紹介でした。

よくある質問

Q. いつ発売されますか？

全国発売は2026年3月25日です。

Q. 先に買える場所はありますか？

3月18日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）で先行販売されます。

Q. 価格はいくらですか？

希望小売価格は220円（税込）です。

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