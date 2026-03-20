にじさんじ・3SKMでシェアハウスをするなら？ 譲れない条件や家事分担を空想

4月29日に1st Mini Albumが発売となる、「にじさんじ」所属のユニット3SKM。本誌では、初のアルバムリリースを前にした心境から音楽活動にかける思い、そして「3人でシェアハウスをするとしたら？」の空想まで、たっぷり語ってもらった。webでは内容を抜粋してお届け！

プロデュース曲はどれもこだわりがあるから楽しんでほしい

── 初めてのアルバム発売を控えたいまの心境を率直に教えてください。

北見遊征（以下、北見） 楽しみ！

魁星 そうね、とにかく楽しみ。

榊ネス（以下、榊） やっぱり自分たちが一番このアルバムを気に入ってて聴きまくってるから、早くリスナーさんたちにも聴いてほしいです。

北見 うん、全曲自信あるよな。きっとみなさんにも楽しんでもらえるアルバムになったと思う。

── 7曲中、みなさんが特にお気に入りの楽曲や思い入れのある楽曲は？

北見 3人共通の曲でいうなら「Magic」じゃね？

魁星 そうだねえ。

北見 これはいままでの俺たちの曲とはちょっと違ったテイストでありつつ3SKMらしさも感じる、今回のアルバムの顔みたいな曲で。

魁星 集大成かつ進化系って感じよね。

榊 実はこの曲には日本語版と別に英語版もあって、そっちでは全編英語詞にチャレンジしてるんです。最初から最後まで英語で歌うのって初めての挑戦だったから、難しかったよね。

北見 本当にムズかった。ネイティブの方にディレクションに入っていただいて、発音を一から教えてもらいながらレコーディングして。狭いブースの中でプリクラみたいにギチギチになりながら（笑）。でも意外とさ、自然に聞こえるよね？ 英語。

榊 うん！ めちゃくちゃ発音の勉強になったし、歌ってて楽しかった。

北見 日本語版も英語版も格好いい仕上がりになったから、両方聴いてもらえたら嬉しいよね。今回のアルバムには他にも1曲ずつ、各メンバーがプロデュースした楽曲が入ってるんです。プロデュース曲はどれも各々のこだわりがあるから、それを楽しんでほしい。

榊 どこにこだわったのかを言ってもいいんですけど、あえて伏せておいて、みなさんに想像してほしい（笑）。

── 3曲ともかなり違ったテイストなんですか？

北見 かなりバラバラだよね？

魁星 うん。歌詞の雰囲気も全然違うし、テンポ感とかも違うよね。

榊 特に歌詞の世界観とかテーマに関しては、プロデュースした各ライバーの意向が如実に反映されてると思う。それで言うと、私と魁星の好みはマジで近かったよね？

魁星 そうね、ドンピシャやった。

榊 お互いのよさをわかってるからこそ、「あ、お前がそのテーマで行くんだったら私はこっち行くわ」って自然と譲り合うみたいになったよね。

魁星 そうそう。逆に遊征の曲に関しては本人の好みがわかりやすいから、「お前なら絶対この世界観選ぶと思った！」って感じだった（笑）。

── レコーディングで苦戦された曲はありますか？

北見 「Close to me」じゃない？ 俺らこれまで、ライブとか歌枠でバラード曲をカバーさせてもらうことはあったんですけど、オリジナル曲としてはこれが初めてで。

魁星 バラードだけど、テンポ感もリズムも、3SKMらしさはちゃんとある曲だよね。

榊 そうそう。だからそれがまた難しかった。しっとりした感じだけじゃないニュアンスをつけなきゃいけなくて。これまで3人ともやってこなかったジャンルだから、みんな苦戦したよね。

北見 俺ら全員、バラードってタチじゃないもんな（笑）。でもやってみたらめっちゃ楽しかったし、結果、かなりいい仕上がりになってるよね。

魁星 うん。今回のアルバム全体を通してこれが一番異色なんじゃない？

榊 アルバムの中にバラードが1曲あるだけで幅が広がるよね。

魁星 バラードとはまた違った方向の激アツな曲もあるしね。制作にあたっては僕らの意見もかなり反映してもらってるし、深い部分までこだわって一緒につくらせてもらったアルバムなので、ぜひ楽しんでほしいです。

北見 いろいろな3SKMを感じられる曲だらけなのでね。ぜひ7曲全部楽しんでいただけたら。

今回のアルバムをきっかけに音楽の幅がすごく広がった

── 音楽面での今後の活動における目標があれば教えてください。

榊 やっぱり、今回のアルバムをきっかけに3SKMの音楽の幅がすごく広がったと思うから、このまま広げ続けていきたい気持ちがありますね。

魁星 うん。挑戦していきたいことがいままで以上に増えたね。

榊 バラードにも挑戦したからこそ、今後はまた、3SKMらしさを感じる曲調でより攻めた楽曲をつくっていけるかもしれないし。音楽の幅を広げながら、いろんな3SKMを見せていけたらいいなと私は思ってますね。

北見 今回のアルバム収録で、自分たちの可能性みたいなものをより広げられた気はしてるもんな。曲調に関してだけじゃなく、歌唱パートがいままでより増えたメンバーもいるし、ラップパートが増えたメンバーもいるし、各々ができることが増えたよね。そういう面での変化も大きかったと思う。

榊 ね。魁星がサビの高いパートを担当したりもしてるし。

魁星 フェイクもね。

榊 あと、北見がラップをしちゃったりだとか。

北見 そうそう。そんな感じで、今回のアルバムで広がった幅は今後も活かしていけると思う。

魁星 うん、この変化を今後に繋げていきたいよね。

── ますますアルバムが楽しみになりました。ここからは、特集テーマの“最先端”に関連した質問をさせてください。もしみなさんがメンバーに最新のガジェットや家電をプレゼントするとしたら、何を選びますか？

魁星 お！ めっちゃタイムリーじゃない？ ちょうど遊征と僕で最近、ネスくんにプレゼントする家電を買いに行ったんですよ。ネス、11月に誕生日だったんですけど、一緒にごはんを食うくらいしかできてなくて。何かあげようって話が出たので、いいコーヒーメーカーをプレゼントしました。アイスコーヒーとかにも対応してる、かなり本格的なやつ。

榊 ちなみにね、昨日初めて使った。

北見 おお、どうだった？

榊 あのね、ガチでいいよ！ 正直、コーヒーメーカーの違いっていままでよくわかってなかったけど、ふたりがくれたやつは全自動でいろんな淹れ方してくれる。香りを楽しむとか飲みやすさを重視するとか、カフェラテ用にちょっと味を薄くするとか、本当になんでもできる！ めちゃくちゃ楽しい。

北見 よかったよかった。

魁星 いいのを選んだ甲斐があったね。

榊 だからいまね、屋敷の中はコーヒーの香りで満たされてますよ！ 休憩中に飲むものもエナドリからコーヒーに変わったもん。マジで最先端を行かせてもらってるわ。

魁星 店員さんに「これをお願いします」って頼んで取り寄せてもらったコーヒーメーカーなんですよ。さすがにあれはいいやつだったね。

榊 へ〜！ でも、それで言うと私からあげたいものってなんだろう？ あ、電動歯ブラシはマジで便利だよ。歯磨きの楽さが全然違う。

北見 電動歯ブラシは、お前がずっと便利って言ってたから俺も使ってるわ。

榊 あとはロボット掃除機かな。最近自分で買ったんだけど。

魁星 あ、僕もちょうど最近買ったわ。一番新しいやつ。

榊 そういえば買ったって言ってたね。執事だからやっぱり屋敷の掃除をしなきゃいけないんですけど、正直水拭きが一番面倒なんですよ。でもいまの最新のロボット掃除機って、ただゴミを吸うだけじゃなくて水拭きまでしてくれるんです！ フローリングの水拭きを手作業でするのってマジで大変じゃん？ 北見もバスケのときとかトレーニングでやってたからわかるでしょ？

北見 まあ面倒だよな。家の水拭きってめったにしないわ。

榊 それをね、最先端のロボット掃除機はなんと毎日やってくれます！

北見 マジすごいね。

榊 3SKMの中だと、もともと魁星がガジェットが好きで詳しいタイプなんですけど、私もいろいろ教えてもらったおかげで詳しくなってきました。考えてみたらうちの屋敷、自分で買ったものともらったものでかなり最先端行ってるかもしれない。

魁星 めっちゃいいやん。

榊 執事だからこそ、自分の身の回りのことはできるだけやりたくないんですよね。そういう意味では私の暮らしって最先端のものに頼りきってるのかもしれないです。

もし3人で一緒に暮らすなら…

── ここからは“暮らし”に関連して、もし3SKMのみなさんが3人でシェアハウスをするとしたら、というシチュエーションで質問させてください。一緒に住むとしたら、どうしても譲れない条件はありますか？

魁星 僕は個室ですね、やっぱり。

北見 個室は絶対欲しいわ。3人で同じ空間にずっといるのは無理。

魁星 僕、二段ベッドとか許せない。

北見 あ〜、嫌だね！

榊 そう？ 私あんま気にしないわ。

魁星 あとトイレは2つ欲しいね。

北見 デカいリビングも欲しいよな、せっかくだったら。

榊 お前ら条件多すぎだろ。「譲れない」ってだいたいひとつなんだよ！

北見 あと駅近なのも譲れない。

魁星 そしたら僕はね、庭も欲しい。

榊 あ〜もう、こんな状況で絶対にお前らとシェアハウスできねえわ！

北見・魁星 （笑）

榊 でもね私、本当に譲れない条件ならひとつあるよ。絶対にマンションの高層階がいい。虫が嫌だから。

魁星 あ〜。

榊 高所恐怖症でもあるからそんなに高い階じゃなくていいんだけど、とにかく虫が入ってくる部屋は無理。シェアハウスするんだったら、申し訳ないけど洗濯物を外に干すのはふたりに任せるわ。私は引きこもっとくから。

北見 そんなに嫌なんだ？

榊 ほんとに嫌。窓は開けたらすぐ閉めてほしい。夏場に蝉とか入ってきちゃったら私もう、家に帰れなくなっちゃうから。お願いします。

魁星 まあまあ、いいでしょう。僕は条件を1個だけに絞るなら個室で。

北見 じゃあ俺は駅近で。いつも家から駅までダッシュしてるから、近いほうがいい。あとは…近くに遊技施設があればなおありがたいですけど。

魁星 遊技施設な。

北見 コンビニも徒歩5分圏内ではあってほしい。

── ではコンビニと遊技施設が近くにあるマンションの高層階ということに。

北見 ananさん的に大丈夫？

榊 しかも3L以上だよ？ 個室3つ必要だから。相当絞られるよ〜！ そうなったら。

魁星 めちゃくちゃ贅沢な夢だ（笑）。

ほかにも「家事分担はどうする？」「３人で暮らしたら起きそうな楽しい出来事は？」など座談会は続きます！ web未公開のグラビアカットとあわせて、ぜひ本誌でお楽しみください。

3SKM

スリーエスケーエム 〈バーチャル横浜〉を中心に活動するにじさんじ所属の3人組VTuberユニット。2024年3月12日デビュー、オリジナル楽曲や歌ってみた動画を多数公開。今年1月にはTBSラジオにて特別番組をオンエア。先輩ユニット・VOLTACTIONとのスペシャルユニットとしても、オリジナル楽曲をリリースするなど、活動の幅を広げている。公式YouTubeチャンネルは3SKM

北見遊征

きたみ・ゆうせい 8月4日生まれ。バーチャル横浜を拠点に日々悪しきものと戦う呪術師。にじさんじ内でもトップクラスの歌唱力を誇る。元気でまっすぐ、素直な性格。「クールガイ」に強い憧れがある。YouTubeチャンネルは北見遊征 / Kitami Yusei【にじさんじ】

魁星

かいせい 6月9日生まれ。バーチャル横浜で「鍵屋」を営む青年。年齢は不明。ぬいぐるみ作りやドラムなどミステリアスな容姿からはギャップのある特技と、親しみやすい人柄の持ち主。YouTubeチャンネルは魁星 / Kaisei【にじさんじ】

榊ネス

さかき・ねす 11月1日生まれ。とある名家に仕える執事。音楽関係の見識が広く、作曲にもチャレンジしている。低音から高音まで無二の声質で歌いこなす。麗しい外見だがパチンコ好きな自称「パチンカス」。YouTubeチャンネルは榊ネス / Sakaki Ness【にじさんじ】

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1st Mini Album『Nighthawks』

完全新曲のオリジナル楽曲が全7曲収録された、3SKM初のミニアルバム。各ライバーのプロデュース曲やユニット初のバラードナンバーなど、幅広い楽曲が揃う。初回生産限定盤Aにはアルバム制作に臨むメンバーに迫るドキュメンタリーを収録したBlu-rayディスクとオフステージの彼らを映したフォトカードブックが、初回生産限定盤Bにはメンバー自らがセレクトしたカバー楽曲3曲を収録した特典CDが同梱。4月29日発売。