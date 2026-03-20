中日のカリステがオープン戦で豪快3ラン

中日のオルランド・カリステ内野手が存在感を放っている。20日にバンテリンドームで行われたロッテとのオープン戦に出場。2回に左翼席に豪快3ランを放った。34歳助っ人の衝撃弾にファンは「最高すぎる」「弾道エグいわ」と歓喜している。

この試合、「1番・右翼」で出場したカリステは初回に安打を放つと、2回2死二、三塁で迎えた第2打席では、変化球を力強く引っ張り3ラン。高々と舞い上がった打球は、今季から新設されたホームランウイングを大きく越えて左翼席に飛び込んだ。オープン戦2本目の本塁打にバンテリンドームは歓声に包まれた。

カリステはこの試合を含めてオープン戦15試合に出場。11安打のうち7本が長打（本塁打2本）と、中日打線のなかでキラリと光るものを見せている。中日に加入して4年目。昨季は61試合に出場し1本塁打、長打率.307だったが、今季は長打で開幕1軍をアピールしている。

思わぬ活躍にファンも騒然。SNSには「タティスJr.化してる」「開幕スタメンは確定やろ」「このまま活躍してくれ」「ワクワクする」「カリステ状態いいの想定外すぎるw」「カリステ神やろ」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）