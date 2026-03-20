日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）が19日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。現役時代のエピソードを明かした。

今後監督をすることがあるかと聞かれた中田氏は「まだまだ自分にはプロ野球選手を指導する、指導力不足だと思ってるので、まだ無理ですよって話をあちこちでしている」と説明。

MCの千原ジュニアに「引退直後で（指導者を）やる方が、選手に刺さることがいっぱいあるやろうし、そっちの方がいいんちゃうかと思う」と指摘されると、中田氏は「それはあるかもしれない。僕も現役の時に思っていたんで」と同調した。

続けて「ちょっとキツイ口調で“お前もっとこうしろ、だから打てねぇんだ”って言われたら、とりあえずそのコーチの現役中の成績を調べる」とぶっちゃけ。「通算成績調べて、やっぱありましたね。“コイツ俺より打ってへんやん！”って」と語り共演者を爆笑させた。

さらに「そういう人に限ってホームランの打ち方とか言ってくる」といい「“いやいやいや、俺より200本ぐらい少ないやん”って、思う時はありました」と語り、再び笑いを誘った。