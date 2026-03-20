今季最多の60得点を奪ったドンチッチが1シーズンの3ポイント成功数で球団最多記録を樹立

ロサンゼルス・レイカーズは、3月7日（現地時間6日、日付は以下同）のインディアナ・ペイサーズ戦から連勝街道を突っ走り、20日のマイアミ・ヒート戦も134－126で制して8連勝とした。

なかでも圧巻だったのはルカ・ドンチッチ。13日のシカゴ・ブルズ戦で51得点10リバウンド9アシスト3スティールを残し、19日のヒューストン・ロケッツ戦では40得点9リバウンド10アシストの爆発。

そしてアウェー2連戦の2夜目となったヒート戦でも前半で21得点を奪うと、第3クォーターだけで19得点、続く第4クォーターでも20得点の集中砲火で計60得点に7リバウンド3アシスト5スティールの大暴れで勝利へ導いた。

2025年2月のトレードでダラス・マーベリックスからレイカーズへ移籍後、60得点はドンチッチにとって自己最多。レイカーズにとっても、1試合60得点はコービー・ブライアントの現役ラストゲーム以来初のハイスコアに。

先月末に27歳を迎えたドンチッチは、今シーズンのNBAで最多となる12度目の40得点超え。キャリア8年目で通算9度目の50得点超えとなり、ケビン・デュラント（ロケッツ）、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）と並んでNBA歴代12位タイとなった。

今シーズン、リーグベストの平均33.4得点を誇るドンチッチは、ヒート戦で9本の3ポイントシュートを沈めた。今シーズン計232本の長距離砲をヒットさせたことで、2023－24シーズンのディアンジェロ・ラッセル（現ワシントン・ウィザーズ）を抜き、1シーズンにおける球団最多記録も塗り替えた。

レイカーズが8連勝を飾った期間で、ドンチッチは平均40.9得点8.9リバウンド7.4アシスト2.4スティールに加え、フィールドゴール成功率50.2パーセント、さらには3ポイント成功率42.2パーセントで平均6.1本も決めている。

【動画】ヒート戦で60得点を奪ったドンチッチ！





