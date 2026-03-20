SixTONES¥¸¥§¥·¡¼¡¦ÅÄÃæ¼ù¡¦¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢±ÊºîÇîÈþ¡¦»³ÅÄÍµµ®Î¨¤¤¤ë¹ë²Ú¥²¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤È»°¤ÄÇÃ¥Ð¥È¥ë¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡×ÆÃÊÌÈÇÊüÁ÷·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/20¡Û3·î27Æü¤è¤ë7»þ¤è¤ê¡¢TBS¤Ï¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡ÙÆÃÊÌÈÇ¤È¤·¤ÆÄ¶ÂÎ´¶¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥Ñ¡Ù¡Ê2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¡£¹ë²Ú¥²¥¹¥È¿Ø¤¬¥²¡¼¥à¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¡¢TBS¤Ç28Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¡¦ÂçÊª½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ËÆÃÀß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤òÃÛ¤¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ÇÂÐ·è¤¹¤ëÄ¶ÂÎ´¶·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤Ï¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤ëÉÍÅÄ²í¸ù¡£¿Ê¹Ô¤ÏÆî¸å°É»ÒTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤¬3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÈÖÁÈÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡ËÎ¨¤¤¤ë¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥Ñ¡Ù¥Á¡¼¥à¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡£¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥Ñ¡Ù¥Á¡¼¥à¤¬¹ë²Ú¥²¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·¡ª¡©¡Ù¤«¤é¡¢¼ç±é¤Î±ÊºîÇîÈþ¤¬¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢»³»þÁï¿¿¤òÎ¨¤¤¤Æ»²Àï¡£ÉÍÅÄ¤È±Êºî¤¬TBS¤Ç28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3·î27Æü¤è¤ë8»þ57Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Á¹¾¸ÍÀÄ½ÕÊÓ¡ÁÂè2Ìë¡Ù¤«¤é¡¢¼ç±é¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬ÃæÂ¼Áó¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡Ê¢¨¡ÖÌø¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ïµì´Á»ú¡Ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¤òÎ¨¤¤¤Æ»²Àï¡£3¥Á¡¼¥à¤¬¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£MC¡¦ÉÍÅÄ¤âÇú¾Ð¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¡¢TBS¤Ç28Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é¡¦ÂçÊª½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡SixTONES¡¦±ÊºîÇîÈþ¡¦»³ÅÄÍµµ®¤é¹ë²Ú½¸·ë
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ËÆÃÀß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤òÃÛ¤¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ÇÂÐ·è¤¹¤ëÄ¶ÂÎ´¶·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤Ï¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤ëÉÍÅÄ²í¸ù¡£¿Ê¹Ô¤ÏÆî¸å°É»ÒTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢¡3¥Á¡¼¥à¥²¡¼¥àÂÐ·è¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°Â³½Ð
º£²ó¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤¬3¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÈÖÁÈÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡Ù¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡ËÎ¨¤¤¤ë¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥Ñ¡Ù¥Á¡¼¥à¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¡£¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥Ñ¡Ù¥Á¡¼¥à¤¬¹ë²Ú¥²¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·¡ª¡©¡Ù¤«¤é¡¢¼ç±é¤Î±ÊºîÇîÈþ¤¬¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢»³»þÁï¿¿¤òÎ¨¤¤¤Æ»²Àï¡£ÉÍÅÄ¤È±Êºî¤¬TBS¤Ç28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3·î27Æü¤è¤ë8»þ57Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Á¹¾¸ÍÀÄ½ÕÊÓ¡ÁÂè2Ìë¡Ù¤«¤é¡¢¼ç±é¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬ÃæÂ¼Áó¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡Ê¢¨¡ÖÌø¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ïµì´Á»ú¡Ë¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¤òÎ¨¤¤¤Æ»²Àï¡£3¥Á¡¼¥à¤¬¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£MC¡¦ÉÍÅÄ¤âÇú¾Ð¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û