俳優・寺田心（１７）の最新ショットにネットは騒然となった。

４月１１日にスタートする日本テレビ系ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（土曜・後９時）に出演することが１９日に発表された。

同ドラマは、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール「ユカナイ」を舞台に描く物語。主演の町田啓太が、フリースクールの教室長・浮田タツキを演じる。寺田は１９歳の大学生ボランティアスタッフ・皆藤壮哉（かいどう・そうや）役に決まった。

寺田の最新姿が公開され、ムキムキに激変した姿にネットは二度見。「寺田心くん？！」「驚いた」「寺田心変わりすぎてコーヒー吹いた」「えぐｗｗ」「私が知ってる寺田心くんと全く違う寺田心が」「心くん大人になってるー！予想を超えてくる」「名前と顔はやさしく柔らかい感じで、身体はメキメキマッチョという唯一無二のキャラに」「すっかり寺田マッチョになっていらっしゃる…」とビックリ。また「寺田心君があの容姿でフリースクールのボランティア役をやるのが面白い」とドラマを期待する声もあがった。