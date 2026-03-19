不二家洋菓子店の桜スイーツ♡春限定の華やかスイーツが勢ぞろい

桜の季節にぴったりな、不二家洋菓子店の春限定スイーツが登場♡ふんわり香る桜の風味と、苺やミルキーのやさしい甘さが重なり合い、見た目にも華やかなラインナップに仕上がっています。自分へのご褒美にはもちろん、手土産にも喜ばれる春だけの特別な味わいを楽しんでみてください♪

不二家洋菓子店の限定スイーツ

マンスリーシーズン ドリームストーリー～桜と苺のドームケーキ～



価格：745円（税込）

桜と苺のソースをしのばせた苺ムースを、もちもちの求肥で包み込んだドームケーキ。春らしいやさしい味わいが魅力です。

発売日：2026年3月22日（日）～3月31日（火）10日間限定販売

罪すぎミルクレープ（桜ミルキー）神奈川県産八重桜使用

価格：626円（税込）

20層に重ねたクレープと苺ミルキークリームが贅沢。桜ジュレの香りがふんわり広がります。

発売日：2026年3月20日（金・祝）発売

盛り過ぎ窯焼きダブルシュークリーム（桜ミルキー）神奈川県産八重桜使用

価格：437円（税込）

カスタードと桜ミルキークリームをたっぷり詰めた、満足感たっぷりのシュークリームです。

発売日：2026年3月27日（金）発売

RINGO×ハローキティ♡10周年限定アップルパイ＆可愛すぎるコラボ登場

西洋菓子舗 不二家の桜商品

プレミアムミルキーバターサンド（桜）



価格：300円（税込）

サクサクのサブレに桜風味のバタークリームをサンドした上品な一品。

プレミアム生ミルキー（桜）



価格：648円（税込）

とろける生ミルキーに桜ソースを閉じ込めた、贅沢な味わい。

ペコちゃん人形焼（桜あん）



価格：300円（税込）

桜の葉入り白あんを包んだ、見た目も可愛い人形焼。

※丸井今井札幌本店ではお取り扱いがございません。

ペコちゃん桜バウムクーヘン

価格：216円（税込）

八重桜「関山」のエキスを使用した、しっとり食感のバウムクーヘン。

※不二家銀座、FUJIYA CONFECTIONERY北千住マルイ店でも販売いたします。

桜のミルキーロール

価格：1,728円（税込）

ピンクのスポンジとミルキークリーム、桜クリームが春らしい華やかなロールケーキ。

発売日：2026年4月12日（日）までの毎週金土日限定発売

※不二家銀座、FUJIYA CONFECTIONERY北千住マルイ店でも販売いたします。

春気分を満喫する桜スイーツ

不二家の桜スイーツは、見た目の可愛さとやさしい味わいで春気分をぐっと高めてくれるラインナップ♡季節限定の特別感もあり、今しか出会えない美味しさが魅力です。

お花見のお供や手土産にもぴったりなので、ぜひお気に入りを見つけて春のひとときを楽しんでみてください♪