岡村靖幸・中島健人による最強の初コラボレーションが実現！TVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』OPテーマ「瞬発的に恋しよう」4月2日に音源・MV同時配信開始！

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まさに衝撃！稀代の天才音楽家’岡村靖幸’と現在のエンタテインメントシーンを牽引するトップアーティスト’中島健人‘による最強の初コラボレーションが実現！TVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」OPテーマに起用された「瞬発的に恋しよう」の音源とMV（オリジナルアニメーション）が完成し、2026年4月2日（木）AM0:00に音源・ミュージックビデオが同時配信される。

この楽曲は、岡村靖幸の直感で中島健人にコラボレーションをオファーして、岡村靖幸・中島健人によるヴォーカル共演が奇跡的に実現した作品で、爽やかさと悩ましさが同居して二人の魅力を最大限に引き出している。

これに合わせ、「ガンバレ！中村くん！！」原作者・春泥の描き下ろしによる二人をアニメキャラクター化したアーティストビジュアルが制作され、さらに同キャラクターが登場する全編オリジナル・アニメーションのミュージックビデオも必見だ。

＜岡村靖幸コメント＞

オファーをいただいて原作を読みながら、どんな音楽がふさわしいんだろうと考えていました。

そうしたらある朝、目覚めた時にそのメロディがはっきり残っていて、「あ、これなんじゃないか」と思いました。そこから一気に曲の全体像が見えてきて、作曲を始めました。

最初は僕のソロでしたが、すぐにコラボという話になって、プロジェクトの皆さんと話し合って、中島健人さんとのコラボレーションが実現しました。「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」でご一緒したり、ソロのライヴを観たり、不思議な結びつきを感じました。

夢で聴いたメロディや、現実の出会いが、あとからひとつにつながっていくような感覚があって。

そういう巡り合わせの中で生まれた作品ですね。

＜中島健人コメント＞

昨年行われた「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」にて、岡村さんとご一緒した直後に聞いたお話でとても驚きました。これまでになかった音楽的な刺激を受けられると思いとても光栄でした。

いただいたデモも、僕が歌番組でお見掛けした時の軽やかなパフォーマンスをする岡村さんを思い出すような、踊り出したくなるメロディで、レコーディングもすごく楽しめました。

歌詞の通りに歌うという概念が岡村さんとコラボしたことによって、歌い方のアレンジの妙・究極のオシャレな歌い上げ方のようなものを岡村さんに教わった気がします。

同日、2026年4月2日（木）AM0:30より第1話がスタートするTVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」（※放送日時は放送局により異なります）は、原作（原作者：春泥）が北米を中心とする海外でも高い人気を誇り、放送決定の第一報が流れると同時に、国内外から大きな反響を集めている作品となる。

4月2日の音源・ミュージックビデオの配信およびアニメの放送開始に先がけて公開されたTVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」の最新プロモーション映像では楽曲の一部を試聴できるので、TVアニメ公式サイトをぜひチェックしてほしい。

●配信情報

TVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」OPテーマ

「瞬発的に恋しよう」

作詞・作曲・編曲：岡村靖幸

Produced by 岡村靖幸

アーティスト：岡村靖幸・中島健人

4月2日（木）配信リリース

岡村靖幸・配信ストアLink

https://okamura-yasuyuki.lnk.to/pn02zrbG

中島健人・配信ストアLink

https://KentoNakajima.lnk.to/Digital

※注：新曲の配信は4/2から開始となります。

●作品情報

TVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ 、BS11：4月1日（水）より 毎週水曜24:30〜

AT-X ：4月3日（金）より 毎週金曜20:30〜

北海道放送：4月2日（木）より 毎週木曜25:26〜

静岡放送：4月4日（土）より 毎週土曜26:08〜

中京テレビ：4月4日（土）より 毎週土曜26:25〜

ABCテレビ：4月4日（土）より 毎週土曜26:30〜

RKB毎日放送：4月4日（土）より 毎週土曜27:00〜

RCC中国放送：4月5日（日）より 毎週日曜26:30〜

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。

配信情報

2026年4月1日（水）24:30よりHuluにて地上波1週間先行・見放題最速配信！

※第1話のみ、地上波放送と同時に第2話と共に配信

ほか各配信プラットフォームにて配信予定

※配信日時は変更になる可能性がございます。

＜ARTIST PROFILE＞

岡村靖幸

1986年、シングル「Out of Blue」でデビュー。4thアルバム「家庭教師」が20世紀最高傑作の1枚と評される。稀代の天才音楽家として音楽・映像・ライヴ・プロデュース・作品提供・コラボ等、様々な活動を通じて世代やジャンルを超えた多くのアーティスト・クリエイターから支持を得ている。

近年、コラボではDAOKO（2017年）、RHYMESTER（2019年）、斉藤和義（2024年）等、楽曲提供・プロデュースではアイナ・ジ・エンド（2022年）、生田斗真（2026年）等、他アーティスト作品への参加では宇多田ヒカル（2014年）、椎名林檎（2023年）、松任谷由実（2023年）等、幅広い活動を続けている。

直近のアルバムは「操」（2020年）、近著は「幸福への道」（2024年、文藝春秋）。2026年、デビュー40周年を迎えた。

中島健人

1994年3月13日生まれ。ケンティーの愛称で親しまれる。

男性アイドルグループ「Sexy Zone」卒業以降はアイドル、アーティスト、俳優とマルチに活躍。

キタニタツヤとのユニット 「GEMN」 や、自身主演ドラマの主題歌プロジェクト 「HITOGOTO」を経て、1stアルバム『N / bias』で待望のソロデビュー。

昨年は初のソロアリーナライブ＆全国ツアーで約10万人を動員。

台北での単独海外公演や、香港の大型フェス「Clockenflap」に出演するなど国内外で快進撃を続けている。

©2026 Sony Music Labels Inc.

©Nakamura-kun!! Animation Project

関連リンク

TVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』公式サイト

https://nakamura-kun.love/

岡村靖幸オフィシャルサイト

https://okamurayasuyuki.net/

中島健人オフィシャルサイト

https://starto.jp/s/p/artist/156