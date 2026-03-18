3月17日、不同意性行などの罪に問われている元ジャングルポケット・斉藤慎二被告の第2回公判が東京地裁で開かれた。被害女性とその母親の証言により、衝撃的な事実が次々と明らかになり、世間に強い憤りと失望が広がっている。

「事件が起きたのは2024年7月30日、新宿区内に停車していたロケバスのなかです。“密室” での犯行の場合は目撃者がおらず、双方の言い分が対立しやすいため、“同意” があったのかが争点になっています」（事件担当記者）

「同意してくれていると思っていた」と起訴内容を否認している斉藤被告。しかし、被害女性は証人尋問で性暴力の詳細を語った。

「斉藤さんは『肌がきれいだね』と女性に声をかけたあと、頬をつかんでキスをしたようです。『初対面で、被告が妻子持ちであることも知っていたので、仕事中のロケバスでキスをしてくるのは異常じゃないか』という当時の率直な気持ちも証言しています。

さらに、被害女性の母親も出廷すると、仕事前にはテレビの収録に緊張とワクワクした様子であった娘が、斉藤被告の性暴力を受けて絶望した様子で帰ってきたことに『娘を汚された』と悲痛な思いを語っています」（同）

かつて明るいキャラクターでお茶の間に笑いを届けていた斉藤被告だが、事件発覚後は表舞台から姿を消し、2025年4月にはバームクーヘン事業を始動。しかし、裁判では職業について「芸人です」とはっきり宣言している。

「斉藤被告は無罪を主張しているものの、被害女性に2500万円で示談を持ちかけたことを考えると、『芸能界復帰』を優先に考えているのだと思います。しかし、これほど具体的かつ嫌悪感を抱かせる内容が公表された以上、どの番組も斉藤さんを起用するリスクは取れないと思いますよ。

近年はとくに性暴力に対しての世間の目は厳しく、同意があったかどうかではなく、疑惑が報じられただけでも仕事を失いかねません。復帰するとしたら、スポンサーが不必要な劇場が考えられますが、吉本興業から契約解除されたことでそれも難しいと思います。復帰は絶望的と考えられるでしょう」（芸能記者）

はたして、この先の裁判で斉藤から有力な反撃はあるのだろうかーー。