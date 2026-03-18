コレサワが、本日3月18日にニューデジタルシングル「最後のべんとう」を配信リリース。あわせて、本日21時より同楽曲のMVをプレミア公開する。

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同楽曲は、ロッテ『ガーナチョコレート』によるプロジェクト『#ラス弁返しガーナ』のテーマソングとして書き下ろされたもの。卒業目前の学生をテーマに、今までお弁当を作ってくれた家族への感謝を綴った楽曲となっている。

MVにはコレサワ本人が出演し、約4年ぶりとなる実写で制作された。キャラ弁作家のmomo扮するお母さんとコレサワが“れ子ちゃん”のキャラ弁を作る映像となっており、学校で撮影された青春感溢れる映像に。あわせて、実際のレシピも掲載されている。

また、本日20時より「最後のべんとう」リリース記念生配信も開催され、視聴者はコメント等で参加できる。

さらに、コレサワは新たにYouTubeのサブチャンネル『コレサワの♡人生♡ちゃんねる』を開設した。コレサワの素顔が見られるような様々な動画がアップされる予定だ。

なおコレサワは本日、ライブBlu-ray『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』も発売。現在、衣装展／パネル展も開催されており、詳細はコレサワHPにて確認できる。さらに、9月より初のホールツアー『コレサワ HALL TOUR 2026 THE PINK』を開催。チケットは現在ファミリーマート先行を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）