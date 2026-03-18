¡ÈÀº¿ÀÅª»ÙÃì¡É¥Ú¥ì¥¹¡Ö¤³¤ì¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥éWBC½éÍ¥¾¡¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×
¡¡¡þÂè6²óWBC¡¡·è¾¡¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é3¨¡2ÊÆ¹ñ¡Ê2026Ç¯3·î17Æü¡¡ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹Êá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤òÁ´ÊÆÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖFOX¡¡SPORTS¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»2472°ÂÂÇ¡¢541ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹»á¡Ê50¡Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¡Ê50¡Ë¡¢¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡Ê51¡Ë¤¬À¸½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ú¥ì¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Ä¾¸å¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¥Ú¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç°úÂà¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£