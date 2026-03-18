【KFC】発売1週間で約100万個を売り上げた「ケンタの鶏竜田バーガー」が数量限定で復活、新作「香味ネギソース」も同時発売

日本ケンタッキー･フライド･チキンは、3月25日(水)から、「ケンタの鶏竜田バーガー」を数量限定で再発売する。単品540円。

同商品は2025年11月に発売し早期完売となった人気商品だ。あわせて、新商品「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」も同日から販売する。単品590円。

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「ケンタの鶏竜田バーガー」は、開発に8年をかけて誕生したバーガーで、鶏もも一枚肉を使用した厚みとジューシーさが特徴。発売から約1週間で約100万個を売り上げるなど大きな反響を呼んだが、想定を上回る販売ペースにより早期終売となっていた。販売終了後もSNS上で再販を望む声が多数寄せられ、終売から約3カ月というスピードでの復活が決定した。

新商品の「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」は、竜田揚げの旨みを引き立てる和風の味わいをテーマに開発。甘酸っぱい醤油ベースにネギとしょうがの香りを効かせた特製ソースを合わせ、辛味を控えた親しみやすい味わいに仕上げた。ソースは、かつて販売していた「ドラゴンツイスター」のソースを現代風にブラッシュアップしたものとしている。

商品開発担当者は「前回の発売時には、想像をはるかに超える反響をいただきました。完売後もSNSには“鶏竜田ロス”とも言える多くの声が寄せられ、開発チーム一同、本当に胸が熱くなりました。『もう一度食べたい』という皆さまの声にできる限り早くお応えしたい、その一心で、異例のスピードで再販の準備を進めてまいりました。チキン専門店の本気の味わいを、ぜひもう一度お楽しみください」とコメントした。

〈販売期間〉

2026年3月25日(水)〜 ※数量限定、なくなり次第終了

〈販売店舗〉

全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合あり

※デリバリーは店頭販売と内容･価格が異なる場合あり

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆ケンタの鶏竜田バーガー 540円

◆ケンタの鶏竜田バーガーセット 950円

（バーガー、ポテトS、ドリンクM）

◆ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット 1,250円

（バーガー、オリジナルチキン、ポテトS、ドリンクM)

◆ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース 590円

◆ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースセット 1,000円

（バーガー、ポテトS、ドリンクM）

◆ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースよくばりセット 1,300円

（バーガー、オリジナルチキン、ポテトS、ドリンクM)

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