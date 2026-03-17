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ドラマ考察系YouTuberが暴く『リブート』の闇。「全ては合六の自作自演だった」政治と金が絡むリブート計画の知られざる背景とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【リブート】第８話ドラマ考察 麻友と母・良子があやしい点！2人は全てを知っている！ 最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。ドラマ『リブート』第8話について、幸後一香（戸田恵梨香）の正体が実は早瀬夏海（山口紗弥加）であったという衝撃の事実と、一連の事件の裏で糸を引く黒幕・合六亘（北村有起哉）の存在を指摘する考察を展開した。



動画でトケル氏は、まず第8話で明かされた最大の謎「幸後一香の正体」について言及。多くの視聴者が予想していた通り、一香の身体には夏海がリブートしており、本物の一香は既に亡くなっていたことが確定したと述べた。早瀬陸（鈴木亮平）がその事実に気づいたきっかけとして、トケル氏は2つの点を挙げる。1つは、陸が落ちそうになった一香（夏海）の手を掴んだ際の「感触に覚えがあった」こと。もう1つは、自宅にあったショートケーキが、夏海しか作れないはずの「早瀬ショート」の味であったことだ。陸が母・良子（原田美枝子）に確認したところ、作り方は教えていないと判明し、これが陸の中で疑惑が確信に変わった瞬間だと解説した。



さらに考察は、事件の黒幕へと迫る。夏海が一香にリブートしたのも、陸が儀堂（鈴木亮平）にリブートしたのも、全てが「合六の提案だった」ことが明らかになった。トケル氏は、リブートを仲介していた桑原瞳（野呂佳代）も合六と繋がっている人物ではないかと推測。一連の事件の目的について、合六が「政治の世界に力を及ぼすため」に全てを画策していると指摘する。10億円や100億円の横領事件も合六の自作自演であり、その金を裏金として政治家・牧田弥市を首相にするために利用しようとしているとの見方を示した。



動画の最後でトケル氏は、物語終盤で刑事の冬橋（永瀬廉）が夏海（一香の姿）に銃口を向けるシーンに触れた。冬橋が本当に夏海を殺すことができるのか、それとも陸と夏海の味方になるのかが今後の大きな焦点になると語る。一香の正体という大きな謎が解明された一方で、黒幕・合六の真の目的や、罪を背負う可能性が出てきた陸の運命など、最終回に向けて新たな謎が深まる展開となったと締めくくった。