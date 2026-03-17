2026年2月17日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『生チョコレート（ストロベリー）』や、『ストロベリー＆フロマージュマカロン』など、いちごを使ったスイーツが期間・数量限定で販売開始されています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

ストロベリーの洗練された甘い香りの『生チョコレート（ストロベリー）』。ミルクとストロベリーの風味がとけ合うチョコレートに、ストロベリーリキュールときりっとドライなジンがアクセントに加えられています。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

甘くさわやかな香り、豊かに広がる風味、そしてすっきりとした後味が魅力です。

【商品詳細】

生チョコレート（ストロベリー）

価格：20粒 1,215円

通信販売 注文期間：2026年2月17日～4月12日

お届け希望日：2026年2月20日～4月16日

画像：株式会社ロイズコンフェクト

『ストロベリー＆フロマージュマカロン（6個入）』は、ストロベリー風味のマカロン生地に、ストロベリーにチーズの味わいを加えたクリームをサンド。片面にはホワイトチョコレートをコーティング。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

ストロベリーとチーズの風味が甘くさわやかに香る、甘酸っぱい春を感じるマカロンです。

【商品詳細】

ストロベリー＆フロマージュマカロン（6個入）

価格：1,377円

通信販売 注文期間：2026年2月17日～4月12日

お届け希望日：2026年2月20日～4月16日

【ロイズ通信販売】

電話番号：0120-373-612（ロイズ通販センター）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。

【ロイズ直営店】

販売期間：2026年2月17日～

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

春を彩るいちごスイーツが目白押しの『ロイズ』。

この時期だけしか味わうことができない春限定スイーツをお見逃しなく！

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】春到来！生チョコレート[ストロベリー]など、いちごを使った限定スイーツを2月17日より発売。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。