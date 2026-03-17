いちご尽くしの春到来♡「ロイズ」春限定スイーツ販売中！
2026年2月17日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、『生チョコレート（ストロベリー）』や、『ストロベリー＆フロマージュマカロン』など、いちごを使ったスイーツが期間・数量限定で販売開始されています。画像：株式会社ロイズコンフェクト
ストロベリーの洗練された甘い香りの『生チョコレート（ストロベリー）』。ミルクとストロベリーの風味がとけ合うチョコレートに、ストロベリーリキュールときりっとドライなジンがアクセントに加えられています。
甘くさわやかな香り、豊かに広がる風味、そしてすっきりとした後味が魅力です。
【商品詳細】
生チョコレート（ストロベリー）
価格：20粒 1,215円
通信販売 注文期間：2026年2月17日～4月12日
お届け希望日：2026年2月20日～4月16日
『ストロベリー＆フロマージュマカロン（6個入）』は、ストロベリー風味のマカロン生地に、ストロベリーにチーズの味わいを加えたクリームをサンド。片面にはホワイトチョコレートをコーティング。画像：株式会社ロイズコンフェクト
ストロベリーとチーズの風味が甘くさわやかに香る、甘酸っぱい春を感じるマカロンです。
【商品詳細】
ストロベリー＆フロマージュマカロン（6個入）
価格：1,377円
通信販売 注文期間：2026年2月17日～4月12日
お届け希望日：2026年2月20日～4月16日
【ロイズ通信販売】
電話番号：0120-373-612（ロイズ通販センター）
※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。
【ロイズ直営店】
販売期間：2026年2月17日～
東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド
※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。
※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。
春を彩るいちごスイーツが目白押しの『ロイズ』。
この時期だけしか味わうことができない春限定スイーツをお見逃しなく！文／北海道Likers
【画像・参考】【ロイズ】春到来！生チョコレート[ストロベリー]など、いちごを使った限定スイーツを2月17日より発売。 - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。