藤枝FWディディエがクラブと双方合意で契約解除
藤枝MYFCは17日、FWディディエ(23)がクラブと双方合意の上で契約を解除し、同日付けでチームを離れると発表した。
ペルー出身のディディエは、昨年8月に母国のシエンシアーノから藤枝に完全移籍。しかし、負傷の影響もあり、加入後の出場はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール
●FWディディエ
(DIDIE)
■生年月日
2002年3月21日(23歳)
■出身地
ペルー
■身長/体重
180cm/77kg
■経歴
クラブ・アリアンサ・リマ(ペルー)-FCエメン(オランダ)-NKオシエク(クロアチア)-ジル・ビセンテU-23(ポルトガル)-シエンシアーノ(ペルー)-藤枝
ペルー出身のディディエは、昨年8月に母国のシエンシアーノから藤枝に完全移籍。しかし、負傷の影響もあり、加入後の出場はなかった。
以下、クラブ発表プロフィール
●FWディディエ
(DIDIE)
■生年月日
2002年3月21日(23歳)
■出身地
ペルー
■身長/体重
180cm/77kg
■経歴
クラブ・アリアンサ・リマ(ペルー)-FCエメン(オランダ)-NKオシエク(クロアチア)-ジル・ビセンテU-23(ポルトガル)-シエンシアーノ(ペルー)-藤枝