　藤枝MYFCは17日、FWディディエ(23)がクラブと双方合意の上で契約を解除し、同日付けでチームを離れると発表した。

　ペルー出身のディディエは、昨年8月に母国のシエンシアーノから藤枝に完全移籍。しかし、負傷の影響もあり、加入後の出場はなかった。

以下、クラブ発表プロフィール

●FWディディエ

(DIDIE)

■生年月日

2002年3月21日(23歳)

■出身地

ペルー

■身長/体重

180cm/77kg

■経歴

クラブ・アリアンサ・リマ(ペルー)-FCエメン(オランダ)-NKオシエク(クロアチア)-ジル・ビセンテU-23(ポルトガル)-シエンシアーノ(ペルー)-藤枝