《充電期間としてMY FIRST STORYとしてのバンド活動を休止する事を決断致しました。いつか戻って来る日まで》

【写真多数】「手を繋いで、人目も気にせず…」山本舞香とHiroのデート写真を一気に見る

2月26日、ロックバンド「MY FIRST STORY」が活動休止を発表した。今回の活動休止の裏で、ボーカルのHiro（32）は、妻で女優の山本舞香（28）と“ある計画”を立てていた――。



バンドの活動休止を発表したHiro

◆◆◆

堂々の交際宣言→わずか3カ月後に結婚を発表

森進一と森昌子の三男であるHiro。兄は、世界的に活躍している「ONE OK ROCK」のボーカルTakaという芸能界きってのサラブレッドだ。

「一昨年、HYDEと人気アニメ『鬼滅の刃』柱稽古編の主題歌を担当し、話題に。昨年はアリーナツアーを敢行しました」（芸能記者）

片や、女優として活躍する山本。2011年の女優デビューから、朝ドラ『おむすび』（NHK）など数々の話題ドラマに出演した。

Hiroと山本の交際が明るみに出たのは24年7月。「週刊文春」の取材がきっかけだった。Hiroは記者の直撃に「付き合ってて、同棲してて、抱きしめました」と堂々交際宣言。そのわずか3カ月後の10月に結婚を発表した。

「Hiroが舞香への4年に及ぶ片思いを実らせた形で、交際期間約5カ月のスピード婚でした。昨年9月には、山本がMCを務めていた『アナザースカイ』（日テレ系）で初の夫婦共演が実現しました」（前出・記者）

山本のメディア出演が激減中？

だが、その夫婦共演以降、山本のテレビ出演は激減。ドラマに至っては、25年春クールに放送された『波うららかに、めおと日和』（フジ系）から一切出演していない。山本の近況について、芸能事務所関係者が声を潜める。

「昨年から舞香の体調不良が続いていて、演技の仕事もままならないそうです。所属事務所の『エイジアプロモーション』を近く退所予定で、独立して個人事務所を設立する準備を進めています」

テレビ関係者が明かす「降板トラブル」

昨年夏頃には、山本の体調不良をめぐってこんなトラブルも起きていた。

「昨年10月期の深夜ドラマを山本さん主演で、3話くらいまで撮影を済ませていた。ですが、突然山本さんの事務所がドラマ降板を申し入れてきたんです」（テレビ関係者）

降板の理由について山本サイドは、「病気による体調不良」と、ドラマ関係者へ説明したという。

「山本さんの降板に連鎖して、他の出演俳優もドラマを降板する事態に。急遽、代役を立てて撮り直すドタバタ劇が繰り広げられました。それに振り回された制作陣からは不満の声が漏れていました」（同前）

“マイカファースト”計画を進めていた

そんな山本に誰よりも寄り添ったのが、夫であるHiroだった。

「舞香と交際、結婚してからHiroは、まるで人が変わったようです。あの飲み会大好き人間が、最近はめっきり夜の街に現れなくなった。今では、舞香との時間を最優先に動いている」（Hiroの友人）

今回バンド活動休止に至ったのにもHiroの“マイカファースト”な計画があったという。2人を知る関係者が明かす。

「2人は、約2年間、ハワイへ移住する計画を立てていたんです。体調を崩している舞香に寄り添い、療養に専念しながら妊活にも励むのが目的。2人とも仕事はかなりセーブする形になるでしょう。マイファス活動休止もその一環です」

昨年6月、2人は新婚旅行もかねてハワイへ。思い出の地でじっくり療養するつもりで、去年から着々と準備を進めていた。住まいも、いつでも移住できるように戸建ての賃貸住宅から、マンションに引っ越したという。

「ただ、そろそろ出発という状況まで整えた段階で、ハワイの移住ビザの申請が通らなかったことがわかった。とはいえ、東京から離れたい気持ちは強いそうで、場所は色々と検討しているそうです」（同前）

山本とHiroの事務所に質問状を送ったが、期日までに回答はなかった。

2人の「MAIKA FIRST STORY」は、まだ始まったばかりだ。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月12日号）