2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』。仁村紗和演じる河瀬桃子の幼馴染み・山城拓人役として、京本大我の出演が決定！

SixTONESのメンバーとして活躍するほか、ドラマ・映画に多数出演。また圧倒的な歌唱力を生かし、ミュージカル「ニュージーズ」「モーツァルト！」「シェルブールの雨傘」などの大作で主演を務め、確固たるポジションを築いている実力派。さらに、クリエイティブ・プロジェクト「ART-PUT」で本格的なアート活動を始動させるなど、ジャンルレスに表現に挑んでいる。

本作で京本が演じる拓人は、スポーツ万能、頭脳明晰、容姿端麗な大病院の御曹司。初の医師役で白衣姿も。女性からもモテるムードメーカーだが、密かに幼馴染みの桃子に恋心を抱いている。気の置けない桃子との関係を崩すのが怖く告白できずにいる拓人だが、キム・ミンソク（志尊淳）と桃子が急接近する様子に心乱されて…。

京本は、志尊とは高校の同級生。親交の深い二人が、満を持して本作でドラマ初共演！京本の出演に「チャーミングで魅力的、キャラクターにピッタリの配役」と志尊も太鼓判を押す。華やかさと繊細を併せ持つ京本の存在感が、拓人の魅力をより立体的に引き出してくれそうだ。運命の再会をとげたミンソクと桃子、そして拓人、それぞれの想いが複雑に絡み合う恋模様にも乞うご期待！

京本大我 コメント：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/articles/5305y2fipsg4ozmdkxbi.html

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

初回放送：4月12日

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

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