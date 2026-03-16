〈「もっと真剣に野球に取り組んでもいいんじゃない？」妻からのストレートな要望に吉田正尚が返した“意外な言葉”〉から続く

強豪校の野球部といえば、厳格な上下関係がつきものだ。しかし、敦賀気比高校時代に吉田正尚の1学年後輩だった西川龍馬（現オリックス）は、「正尚さんは壁がない人で、先輩面やいわゆる“シバキ”は一切なかった」と振り返る。

【画像】ガリガリの「ダルビッシュ有」、ぽっちゃりキャッチャーの「村上宗隆」、ドラフト指名後の会見が終わった瞬間に涙をこぼした「菊池雄星」…WBC戦士の劇的すぎるビフォーアフターを写真で一気に見る

続けて、西川は吉田の本質についても証言を続けた。奇しくもそれは、妻・ゆり香夫人が口にしていた人物評とまったく同じだった。

後輩・西川の証言から見えてきた、吉田正尚の“素顔”とは。同氏と親交が深いノンフィクション作家長谷川晶一が吉田の素顔に迫った書籍『決断ーカンボジア72時間ー』（主婦の友社）の一部を抜粋して紹介する。

◆◆◆

後輩・西川龍馬から見た吉田正尚

91年生まれの山田修義と入れ替わりで敦賀気比高校に入学したのが94年生まれの西川龍馬だ。93年生まれの吉田とは1学年違いの後輩である。

敦賀気比高校から王子製紙を経て、15年ドラフト5位で広島東洋カープに入団した西川は、FA移籍によって、24年からはオリックスの一員となっていた。吉田はすでにアメリカに渡っていたため、オリックスではチームメイトとはなれなかったが、ともに過ごした高校時代の2年間については鮮明に記憶していた。

「正尚さんのことは高校入学前から知っていました。敦賀気比への入学が決まって、いろいろ調べていくうちに、その存在を知りました。最初は映像で見ただけだったので、“1年上にすごい人がおるな”って印象でした。実際に初めて生で見たときには、“意外とちっちゃいんだな”というのが第一印象。でも、よく見ると胸板とか肩幅とかあるし、“ガッチリしている人だな”と感じましたね」

先に述べたように、2学年先輩の山田は「右にも左にも打てるバッター」と吉田を評した。一方の西川が抱く吉田のイメージは「ホームランを打つバッター」だという。



吉田正尚 ©文藝春秋

「当時の正尚さんは2年生でしたけど、試合に出ればいつもホームランを打っていたというイメージです。ずっと、僕が前を打って、その後が正尚さんだったんですけど、相手バッテリーはなるべく僕で勝負するようにしていました。だから、この頃になると相手チームはいつも正尚さんとの勝負を避けていました。それでバッティングの調子を崩すことも増えていきましたね」

西川には、ぜひ聞きたいことがあった。吉田が高校2年、西川が1年時の秋の北信越大会についてだ。

2010年10月24日、富山・魚津桃山運動公園野球場で、秋季北信越大会準々決勝が行われた。石川代表・金沢高校と、福井代表・敦賀気比高校との一戦である。

金沢の先発は釜田佳直。後に東北楽天ゴールデンイーグルスに入団する本格派右腕だ。対する吉田は敦賀気比の四番として対峙していた。しかし、この試合で、吉田は屈辱的な経験をする。5打席すべて完璧に封じられ、チームも5対8で敗れた。吉田以外の選手は猛打を奮い、釜田から5点を奪っていた。四番が打っていれば、勝敗は違ったものになっていたかもしれない。この試合について西川に問うた。

――西川選手が高校1年のときの北信越大会なんですが……。

質問の途中で西川は「あぁ……」と言い、口を開いた。

「金沢高校との一戦ですね。釜田さんはプロ注目の有名なピッチャーだったので、もちろん知っていましたし、“簡単に攻略できる相手ではないな”ということは、みんなも理解して臨んでいたと思います」

――あの試合、吉田選手は5打数0安打だったと聞きました。西川選手は釜田選手を攻略したんですよね？

「僕は3安打でした。春のセンバツ出場もかかっていたので、必死に食らいついた結果、たまたま3本打ったんですけど、あの日は調子もよかったです。その分、正尚さんへのマークもきつくなったし、あの頃の正尚さんはめちゃくちゃ調子が悪かったんです。相手もそれを知っているから、徹底的に厳しく攻められました。この間、詰まった当たりが野手の間に落ちるようなラッキーなヒットもないし、いい当たりは正面をついてアウトになるし、本当にとことん打てない。そんな状態でした」

西川の記憶は実に鮮明だった。

「このままではプロには行けない」

西川の述懐は続く。

「ずっとリードはされていたけど、最終回に一挙に4点を取ったんです。あの場面でも正尚さんは打つことができなかった。満塁のチャンスでセンターフライに倒れた場面は記憶にありますね」

1対4と、3点のビハインドで迎えた3回裏、敦賀気比の攻撃。二死満塁のチャンスで打席に入った吉田は、釜田が投じた高めの快速球に詰まらされてセンターフライに終わっている。1打席目のサードフライ同様、釜田の力のあるストレートに力負けしていた。さらに、最終回の怒濤の攻撃でも、吉田のバットから快音が聞かれることはなかった。

なぜ、西川にこの試合について尋ねたかったのか？

それは、知人ライターから聞いたこんなひと言がきっかけだった。高校野球の取材を仕事の中心としている彼は、雑談の折にこんな言葉を口にした。「敦賀気比高校時代の吉田正尚を取材したことがあるんです。高校2年の秋、四番の彼がブレーキとなって敦賀気比が負けた試合がありました。相手は金沢高校の釜田です。えぇ、後に楽天に入団したあの釜田です。すごく印象に残っているのは、あの吉田が試合後に泣いていたことです。それがすごく意外で、よく覚えていますね」

この発言を西川に告げると、「うーん」としばらくの間、考え込んだ。

「正尚さんが泣いていたという記憶はないです。もしかしたら、泣いていたのかもしれないけど、決して僕らにその姿を見せることはないはずです。ただ、マイペースでいるように見えて責任感が強いタイプなので、新チームができて自分も四番を任されて、それで打てずにチームも敗れてしまった。それはかなりショックではあったと思いますね」

後に吉田は、この試合を振り返って『野球太郎』No.016（廣済堂出版）においてこんな言葉を残している。ドラフト会議を目前に控えた青山学院大学4年時のコメントである。

「高校2年の秋で一度プロは諦めたんです」

さらに、この試合について、率直な思いを吐露している。

「あの時は落ち込みました。センバツの可能性もなくなりましたし、『こういう投手を打てないと高卒でプロには行けないんだな』と痛感しました」

当時、西川もまた吉田の率直な思いを耳にしていたという。「いつも、“プロに行くのかどうか？”という話をしていましたから、正尚さんが“今、プロに行ってもオレは通用しない……”と言っていたことは覚えています。割と早い段階で大学に進学することを決めていましたから」

この日対戦した釜田は、プロ野球スカウトも注目する超高校級の逸材だった。その投手から、1年生ながら3本のヒットを放った。西川にとっては忘れられない対戦となったが、吉田にとっても屈辱と挫折を覚えた記憶に残る一戦となった。当時の西川は、吉田のことを「一人だけレベルが違うバッター」と評価していた。それでも、その彼でさえも高校卒業後、すぐにプロには行けないのだという。

（一体、プロに入るにはどれくらいのレベルに到達しなければならないのだろう……）

落胆する吉田の姿は、若き日の西川の脳裏に強く刻まれることになった。

「壁がない人なんです、正尚さんは」

高校時代、吉田も西川もともに寮生活をしていた。

野球部を筆頭とする運動部において、「先輩、後輩」は絶対的な権力勾配を持つ。端的に言えば「先輩は神様」であり、「後輩は奴隷」としばしば言われる。特に強豪校であればあるほど、その傾向は強くなる。こうしたひずみが、先輩から後輩への暴力事件、体罰事件など、数々の不祥事を起こすこともある。しかし、敦賀気比高校野球部では、少なくとも吉田と西川の二人においては、こうしたことは無縁だった。西川が笑顔で、当時を振り返る。

「寮でも、ちょいちょい正尚さんの部屋に行って話しかけたりしていました。なかなか後輩が先輩の部屋に遊びに行くことってないと思うんですけど、僕は気にしていませんでしたね。いや、僕だけじゃないです。僕らの代は、割と気軽な感覚で正尚さんの部屋に遊びに行っていました」

先にも述べたように、当時の西川は吉田のことを尊敬していた。しばしば部屋に顔を出していたのも、そんな理由からである。

「高校に入った頃、僕はあんまり他人のことをすごいと思ったことはなかったんです。でも、正尚さんは別格でした。まず、練習量がすごかった。打球の音も違ったし、もちろん飛距離も桁違いでした。三振はしないし、ヒットの確率も高かった。練習試合では試合のたびに2〜3本はヒットを打っていて、そのうちの1本はホームラン。極端に言えば、それぐらいのイメージでヒットを量産していましたから」

手放しでの大絶賛が続く。西川は続ける。

「正尚さんはいろいろな道具を持っていたので、よく部屋に行って、それを借りたり、もらったりしていました。普通、先輩の部屋には行きたがらないじゃないですか。僕も、正尚さんだけです、部屋まで行くのは。物をもらいに行ったついでにおしゃべりをして帰る。本当にしゃべりやすい先輩でしたから。壁がない人なんです、正尚さんは」

2学年上の山田が「僕のことを先輩だと思っていない」と言っていたことを思い出す。吉田は先輩だけに限らず、後輩についても分け隔てなくつき合うことができる稀有な人なのかもしれない。先輩を先輩だと思わないように、後輩を後輩だとも思わない。つまりは、自分と他者との間に壁を作らない。そんな人間なのかもしれない。

「本当、そうだと思いますよ。正尚さんはまったく先輩面をしないし、いわゆるシバキなんか絶対にしなかったし。ただ、こんな言い方はアレですけど、そもそも他人に興味がない。そんな気もしますけどね（笑）」

「自分のやりたいことをとことん追求する。正尚さんは、そんな人だと、僕は思います」

「他人に興味がない」というのは、ゆり香夫人が何度も口にしていたフレーズだ。やはり、吉田の本質は「他人に興味がない」というのが大きな特徴なのだろうか？

そんな質問を投げかけると、西川は大きくうなずいた。

「人に興味ないと思います。練習でもそうですけど、我が道を行く。それが正尚さんです。別に他の誰かが何をしていようと、自分は自分の決めたことをひたすら続けていく。自分の決めた道をひたすら突き進んでいく。自分のやりたいことをとことん追求する。正尚さんは、そんな人だと、僕は思います」

ゆり香夫人も、山田修義も、そして西川龍馬も、まったく同じことを言っている。身近に接してきた人々が共通の印象を抱いていることが、私にはとても面白かった。

（吉田 正尚,長谷川 晶一／Webオリジナル（外部転載））