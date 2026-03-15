【ユニベスティーズ】第3弾はチップとデールが出会った新キャラクター！ ぬいぐるみが3月22日発売
ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」シリーズの第3弾として新キャラクターのぬいぐるみや、キャラクターをデザインしたアイテムが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで3月22日（日）より発売される。
＞＞＞ユニベスティーズ新キャラやアイテムをチェック！（写真8点）
ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」は、Disney Universityに通うミッキーマウスやミニーマウスたちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれたシリーズ。
第3話は、ミッキーたちが不思議な世界でドレイク教授を探しているストーリーから始まる。今回登場するキャラクターは、後ろ姿がチップに似ているしっかり者ながらいたずら好きなトリ、ピック バード（Pic Bird）と、頭の毛並みがデールと似ているお調子者でいたずら好きなトリ、エラ バード（Ela Bird）。
ラインナップは、コンパクトなサイズ感がキュートなぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンを展開。チップとデールからもらった、モン、ブランとそれぞれお揃いのネクタイがポイントだ。各
キャラクターの特徴を紹介したコレクションカード付きでシリーズで集めるのにおすすめ。
そして、ディズニーストアに新しい仲間が加わり、1年を迎える。ユニベスティーズのキャラクターたちが大きな図鑑から飛び出した、ワクワクするような描き起こしアートを用いたコレクションが展開される。
ぬいぐるみキーチェーンは、モカとイエック ラビットを抱えたミッキーと、プリンとエイン ラビットを抱えたミニーが登場。図鑑風のボックス入りのステッカーセットなど、記念としても残る特別感のあるアイテムを揃える。また、グラデーションカラーにキャラクターの集合アートが映えるステンレスボトルやエコバッグといった雑貨をはじめ、メモ帳やクリアファイルといったステーショナリーなどをご用意。さらに、全7種のキャラクターをデザインしたシークレットキーチェーンが登場する。
（C） Disney
＞＞＞ユニベスティーズ新キャラやアイテムをチェック！（写真8点）
ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」は、Disney Universityに通うミッキーマウスやミニーマウスたちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれたシリーズ。
第3話は、ミッキーたちが不思議な世界でドレイク教授を探しているストーリーから始まる。今回登場するキャラクターは、後ろ姿がチップに似ているしっかり者ながらいたずら好きなトリ、ピック バード（Pic Bird）と、頭の毛並みがデールと似ているお調子者でいたずら好きなトリ、エラ バード（Ela Bird）。
ラインナップは、コンパクトなサイズ感がキュートなぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンを展開。チップとデールからもらった、モン、ブランとそれぞれお揃いのネクタイがポイントだ。各
キャラクターの特徴を紹介したコレクションカード付きでシリーズで集めるのにおすすめ。
ぬいぐるみキーチェーンは、モカとイエック ラビットを抱えたミッキーと、プリンとエイン ラビットを抱えたミニーが登場。図鑑風のボックス入りのステッカーセットなど、記念としても残る特別感のあるアイテムを揃える。また、グラデーションカラーにキャラクターの集合アートが映えるステンレスボトルやエコバッグといった雑貨をはじめ、メモ帳やクリアファイルといったステーショナリーなどをご用意。さらに、全7種のキャラクターをデザインしたシークレットキーチェーンが登場する。
（C） Disney
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