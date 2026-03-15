フジ西山喜久恵アナ、高3娘への最後の弁当公開「母の愛がぎっしり」「彩り綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/03/15】フジテレビの西山喜久恵アナウンサーが3月13日、自身のInstagramを更新。娘への最後の弁当を公開した。
【写真】フジベテランアナ「彩り綺麗」高3娘への最後の弁当が豪華
西山アナは「今日が娘の最後のお弁当でした」とコメントし、片方におにぎりが3つ、もう片方に焼いた肉、卵焼き、ブロッコリーとトマトのおかずが入った2段のまげわっぱ弁当とデザートのいちごと味噌汁の入ったスープジャーの弁当を公開。「いつもバタバタしていて、登校時間までに作るので精一杯。幼稚園と中学高校の9年間ブロッコリーとミニトマトには助けられました。手の込んだ物は作れませんでしたが、沢山食べてくれてありがとう」とつづった。
この投稿に、ファンからは「9年間お疲れ様でした」「母の愛がぎっしり」「彩り綺麗」「栄養バランスバッチリ」「忙しい中ずっと続けてて尊敬」などと反響が寄せられている。
西山アナは、1997年に同期入社の男性と結婚。2007年11月に第1子となる女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】フジベテランアナ「彩り綺麗」高3娘への最後の弁当が豪華
◆西山喜久恵アナ、娘への最後の弁当公開
西山アナは「今日が娘の最後のお弁当でした」とコメントし、片方におにぎりが3つ、もう片方に焼いた肉、卵焼き、ブロッコリーとトマトのおかずが入った2段のまげわっぱ弁当とデザートのいちごと味噌汁の入ったスープジャーの弁当を公開。「いつもバタバタしていて、登校時間までに作るので精一杯。幼稚園と中学高校の9年間ブロッコリーとミニトマトには助けられました。手の込んだ物は作れませんでしたが、沢山食べてくれてありがとう」とつづった。
◆西山喜久恵アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「9年間お疲れ様でした」「母の愛がぎっしり」「彩り綺麗」「栄養バランスバッチリ」「忙しい中ずっと続けてて尊敬」などと反響が寄せられている。
西山アナは、1997年に同期入社の男性と結婚。2007年11月に第1子となる女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】