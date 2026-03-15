田中美久、大谷先頭打者弾に大興奮 イベントで“モノマネ”大はしゃぎ 大胆カット収録の写真集に「私もホームランを打てたら…」
元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が15日、都内で行われた田中美久写真集『ぜんぶ、ほんと』マスコミ会見に登場。会見の開始直前に見たワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の大谷翔平の先頭打者ホームランを見て興奮した様子を見せた。
【写真集カット】濡れてる…大胆な谷間を見せた田中美久のお気に入りカット
田中は、侍ジャパンの“お茶たてポーズ”のモノマネをしながら登場した。その理由を聞かれると「先ほど、大谷選手がホームランを打ったので、私もお茶を回しながら出てきた」と笑顔を見せた。
今作のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となった。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影した。
これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットにも挑戦し、さらに磨きがかかった令和最高峰ボディを披露。あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ史上最高傑作となっている。田中は「私もこの写真集を見て、ホームランが打てたらいいな」と話した。
【写真集カット】濡れてる…大胆な谷間を見せた田中美久のお気に入りカット
田中は、侍ジャパンの“お茶たてポーズ”のモノマネをしながら登場した。その理由を聞かれると「先ほど、大谷選手がホームランを打ったので、私もお茶を回しながら出てきた」と笑顔を見せた。
これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットにも挑戦し、さらに磨きがかかった令和最高峰ボディを披露。あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ史上最高傑作となっている。田中は「私もこの写真集を見て、ホームランが打てたらいいな」と話した。