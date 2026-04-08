高松地方裁判所 同僚女性のペットボトルに尿を混入した罪に問われている男（30）の初公判が8日、高松地方裁判所で開かれました。男は「性的な意図」について争う姿勢を示しました。 器物損壊と不同意わいせつの罪に問われているのは、香川県観音寺市の契約社員の男（30）です。 起訴状などによりますと、男は2026年1月4日、当時勤務していた高松市の商業施設で、同僚の女性（当時20代）が席を外した際、女性が飲みかけに