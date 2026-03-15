ハウスクリーニングや家事代行など、暮らしにかかわる出張・訪問サービスが依頼できるインターネット商店街「くらしのマーケット」。

【写真を見る】驚異の★4.98 “家政婦の三田さん”直伝 シンクはお風呂用洗剤で赤カビ予防 掃除のプロに聞く“散らからない部屋”の作り方

そんな、くらしのマーケットの“家事代行・家政婦ランキング”で、全国1位の女性が愛知県にいます。

家政婦の三田裕美さん。口コミ評価は、脅威の星4.98！



今回は、そんな彼女の仕事に密着。きれいを維持するプロのテクニック！

とても綺麗な部屋に見えるのに…？ 週1で依頼する単身男性

三田さんの依頼料金は1時間6600円～（※初回のみ4400円）。この日は、週に1度依頼を受けているという単身男性のお宅へ。

まるで高級ホテルのような内廊下を抜けて、依頼者のお宅へ伺うと…



（三田裕美さん）

「元々すごくちゃんとされている方」



40代・経営者男性の2LDKのお宅。ほとんど掃除や整えをする必要がないようにも見える、綺麗なお部屋。

お風呂用洗剤を台所シンクに…？

ここで三田さんは、どんな作業をするのか。まずは、キッチン周りから作業を始めます。



（三田さん）

「キッチンマジックリンを水で薄めたものを塗ってちょっと置く。油汚れとか結構とれる」

（三田さん）

「お風呂場用のバスマジックリン。赤カビになるじゃないですか水周り、シンクで結構使っています」



シンクにはお風呂用の洗剤をあえて使用することで、黒カビ・赤カビの予防になるんだとか。

さらに…



（三田さん）

「軽い汚れの所はアルカリ電解水。（引き出しの取っ手部分は）ホコリや指紋、手垢がつきやすい」



キッチン周りだけで、3種類の洗剤を使い分ける三田さん。作業時間短縮や清掃する場所が傷みにくくなるなど、様々なメリットがあるんだとか。

コンロは新品同様ピッカピカに

さらに…



（三田さん）

「ガスコンロもパッと見きれいに見えるけど、ヘラを使って掃除すると、見えないだけで汚れがある」

きれいに見える場所だからこそ、隠れた汚れを見逃さない。

三田さん流の掃除のモットーなんです。吹きこぼれなどで少し汚れていたコンロ周りも、あっという間に新品同様、ピッカピカに！

そしてリビングでも、反射で見えづらいテーブルの汚れも見逃しません。

さらに、廊下では…



（三田さん）

「はばきの所をドライシートでシューっと。意外とホコリがある」

Q.そんな所までやるんですか？

「空間自体が澄んだ感じになるかなと」

普段見逃しがちな「はばき」のホコリまで清掃。帰ってきた時に気持ちよく感じるよう、細部まできれいにするのは、三田さんならではのきめ細やかなサービスです。

不在にしていた依頼者に“書置き”も

そしてこの日は、トイレ掃除や洗面所、お風呂場の掃除も行い2時間半の作業で終了。かと思いきや、最後は不在にしていた利用者への書置きを作成。



（三田さん）

「アナログな人間なので。ムダと言えばムダ」



こんな「心のこもったサービス」も、三田さんならではのようです。

“月1で依頼” 5歳児を育てるシングルマザー

続いては、今回で5回目の訪問になるという女性のお宅へ。



（三田さん）

「月に1回なので1か月ぶり」



（依頼者）

「リセット的な感じで。最初に頼んだ時はもっと酷くて、シングルマザーなので仕事と子どもと手が回らないので、三田さんにお願いした」

仕事をしながら1人で子育てをしており、お子さんは遊びたい盛りの5歳児。そのため、1LDKの床や机の上には物が散乱していて、部屋の片隅にはゴミと段ボールが山積み。



三田さんに依頼する前は、足の踏み場もないほどになっていたそうですが、月に1度来てもらうようになってからは、かなり改善されてきているんだとか。

子どもも楽しくお手伝い？綺麗を維持する秘訣

（三田さん）

「リビングの床にある物は、どんどんサヨナラしていっていいですか？ようくん、これも！カードまたあった！」



作業時間は2時間。お子さんのようくんも巻き込んで、3人で部屋のリセットから始めます。

（三田さん）

「すっごく助かる！ようくん、ごみをゴールにゴールして！」

Q.ゴールって何ですか？

「ようくんがごみを床に落としちゃうっていうお母さまのお困りごとがあったので、ごみ箱をゴールにみたてて、そこに投げてゴールできた！みたいに。楽しくお片付けっていう気持ちを、少しでも体感してほしい」



お子さんが楽しく片付けができる仕組みを作ることで、三田さんがいない間もきれいな状態を維持しやすいんだとか。

大きさ自由自在！ 手作りの仮収納ボックス

そして、散らかりがちなおもちゃ類の整えには、こんな工夫も…



（依頼者）

「初日に三田さんが来てくれた時にブルーシートを敷いてくれて、おもちゃを1軍～4軍に分けてくれて。おもちゃが広がることがなくなった」



子どものおもちゃは、使用頻度ごとに分けて物の住所を決めることで、散らかりを防止。

さらに…



（依頼者）

「一番困っていた細々したもの。三田ボックスに子どもの作品とか入れている。家にある紙袋をそのままアレンジしてもらって」



家にある不要な紙袋を使って、その場所場所に合ったサイズで作る「三田式仮収納ボックス」は、三田さんの得意技。こちらのお宅では、サンマルクカフェの紙袋で小物入れを作っていました。

ペーパーの芯が散乱したトイレも…驚くほど綺麗に

3人で約1時間かけて部屋の掃除をし、リビングは物が片付きすっきり！その後は要望があったトイレ掃除へ。



（三田さん）

「換気扇のシートの替えってあります？フィルターのホコリが…」



トイレの換気扇フィルターを交換するだけでなく、便器の裏など隅々まで丁寧に掃除。ホコリが積もってトイレットペーパーの芯が散乱していたトイレが、見違えるほどきれいになりました。

（依頼者）

「徐々に綺麗になってきている。いつかこれをキープできるように。机とかイスとか、PS4も捨てようかなと。思い切って」



（三田さん）

「お片付け力がついてますね！」



三田さんが選ばれるのは、その場限りの「整え」だけでなく、依頼者さん自身に変化をもたらす力があるからなのかもしれません。