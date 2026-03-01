プレミアリーグ 25/26の第30節 チェルシーとニューカッスルの試合が、3月15日02:30にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ハーベイ・バーンズ（FW）、ニック・ウォルトメイド（FW）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。ニューカッスルのジョゼフ・ウィロック（MF）のアシストからアンソニー・ゴードン（FW）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

ここで前半が終了。0-1とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ニューカッスルが0-1で勝利した。

なお、チェルシーは23分にウェスレー・フォファナ（DF）、25分にモイセス・カイセド（MF）に、またニューカッスルは84分にアーロン・ラムズデール（GK）、89分にルイス・ホール（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 04:40:18 更新