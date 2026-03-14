WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が13日（日本時間14日）に米マイアミで行われ、ドミニカ共和国が10-0で韓国を7回コールドで下し、準決勝に進出した。今大会では、ドミニカ共和国のフアン・ソト（メッツ）らが大会のオフィシャルグローバルパートナー「伊藤園」の商品「お〜いお茶」を会見で机の下に隠すなどの行動が物議になっている。これがチーム内に波及し、海外メディアも注目している。

メキシコの専門メディア「アルバット」は「WBC：『ソト効果』が拡散！ さらに多くのチームメートがスポンサー拒絶を真似る」との見出しで記事を掲載。ことの発端がソトの行動だったとし、その後、フェルナンド・タティスJr.（パドレス）が今度は「お〜いお茶」のペットボトルを持ち、カメラにアピール。左手を耳に当てる“電話ポーズ”でCM起用を訴えるジョークも見せたことを伝えた。

記事によると、別の会見では、サンディ・アルカンタラ（マーリンズ）が「お〜いお茶」を試飲するも「彼の表情から気に入らなかったことは明らか」で、会見場の外で吐くような仕草も見せた。同席したヘラルド・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）も「これを片付けてくれ。なぜここに置いてあるのかも分からない。どけてくれ」と言い、ペットボトルを机の下に隠していた。



（THE ANSWER編集部）