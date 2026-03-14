『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、希空、シークレットゲストの杉浦太陽、辻希美が登場した。

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』

親子3人で「LOVE マシーン」を披露

©マイナビ TGC 2026 S/S

辻希美、杉浦太陽、希空の親子3人が登場したのは、スマホ決済サービス「AEON Pay」のステージ。お揃いのピンクの衣装でランウェイに現れた3人は、終始穏やかな笑顔。希空を真ん中にして3人が頬を寄せ合うという仲睦まじい姿も見せた。

4月10日（金）から放送される「AEON Pay」の新TVCMキャラクターに就任した3人。CMでは、元モーニング娘。の辻にちなみ、国民的大ヒット曲「LOVE マシーン」に合わせたオリジナルダンスを親子で踊っているという。辻が「まさか娘と踊ることになるとは、すごい時代が来た」と語ると、杉浦も「僕がLOVE マシーンを踊る日が来るとは…」と驚きの表情を見せた。

©マイナビ TGC 2026 S/S

ステージでもダンスを披露することになり、辻がセンターの立ち位置に。「ペンライトを上下に振ってください」という客席へのレクチャーもあり、イオンペイダンスで会場が一体となった。

©マイナビ TGC 2026 S/S

杉浦はこの日のために自宅でダンスの練習をしたらしく、「練習動画が私と希空に送られてきて、パパすごいねって」と辻。希空が「去年3月に初めてここ（マイナビTGC）に立ったばかりなのに、1年後にこうやって親子で一緒に歩いて、しかも音源が『LOVE マシーン』なんて…」と感慨深い表情に。これに対し、杉浦は「1年前は観客席で観てたからね」、辻は「娘と一緒にステージに立つのが夢だった」と、親子で感激の気持ちを伝えていた。

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イベント概要

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

●日時

2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00

●会場

国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

●メインモデル

⻘島心、嵐莉菜、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、遠藤さくら、岡崎紗絵、小國舞羽、葛⻄杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川粼桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITSZIPPER）、桜井玲香、佐々木久美、佐々木満音、志田こはく、Shiho、SUZU（ME:I）、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、千原あよな、月足天音（FRUITSZIPPER）、月野有菜、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、⻑浜広奈、なごみ、二階堂アリス、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美⻘（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山粼天（櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか、REIKA ※50音順

●モデル

きぃぃりぷ、chun、中川紅葉、中村里砂、向井怜衣 ※50音順

●ゲスト

石川愛大、岩瀬洋志、鄢川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、郄橋颯（WATWING）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、中務裕太（GENERATIONS）、⻄垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、福澤希空（WATWING）、本田響矢、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、和田颯（Da-iCE） ※50音順

●メインアーティスト

ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、SOTAHANAMURA（from Da-iCE）、NOWZ、MyM、ME:I、MIYEON ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈

●スタジオMC

柏木由紀、北原里英

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト