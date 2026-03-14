伝統的な赤瓦屋根の古民家

「石垣やいま村」に入村するとまず広がっているのが、昔の八重山諸島の町並みを再現した琉球古民家エリア。

石垣島の市街地に建っていた築100年以上の古民家4軒が移築、復元されていて、どの家屋も自由に見学することができます。暖かい気候も相まって、まるで石垣島で暮らしているかのような気分に。縁側や座敷で記念撮影するのもおすすめです。

移築、復元された古民家は4軒とも国の有形文化財。沖縄らしさを感じさせる赤瓦の屋根や風が通る開放的な構造、沖縄独自の仏壇や座敷に飾られた「アンガマ」（旧盆の伝統行事に用いるお面）など、見どころが豊富です。

また、この4軒のほか、古民家を復元した「海人（うみんちゅ）の家」、「農民（はるさー）の家」もあります。この2軒は昔の庶民の暮らしぶりを再現した空間。海人の家には木造漁船のサバニ、農民の家には往時の農耕具などが展示されています。

1軒ごとに特徴が異なるので、ぜひ見比べてください。

名物のショーイベントは必見

「牧志邸」では1日に4回、民謡ショー「家あしび」（やーあしびー）が行われます。島のおじいとおばあが三線を弾いて歌う民謡や踊りを間近で楽しめるこのショーは、「石垣やいま村」の名物イベント。方言での軽妙なトークにも引き込まれます。

ショーは1回20分ほど。開催時間は変動することもあるので、「石垣やいま村」のホームページや現地でチェックしてくださいね。見学は無料で、予約不要です。



人懐こいリスザルたち

亜熱帯の島ならではの豊かな自然を生かした「リスザルの森」。中南米原産のボリビアリスザルを約70頭飼育しています。

手のひらに乗るくらいの小ささで、つぶらな瞳がとってもキュート！

ぜひ一緒に記念撮影を！

リスザルと記念撮影するときは決して追いかけたり無理やり捕まえたりせずに、近づいてくるのを待つのがポイント。

手や肩に乗ってきても驚いて振り払わずに優しく接しましょう。

緑の森の中での動物とのふれ合いは、ちょっとしたジャングル探検気分も楽しめますよ。

「石垣やいま村」ではほかの動物にも出合えます。

池でのんびりとくつろぐ水牛は眺めているだけで癒やされそう。また、国の天然記念物で絶滅危惧種に指定されている「カンムリワシ」の保護に力を入れているため、観察用のケージ越しにその勇壮な姿を眺めることができます。



カラフルな衣装が派手かわいい！ 琉装体験

1着1000円〜、所要時間は15〜20分

「石垣やいま村」には気軽な体験メニューも用意されています。なかでもおすすめしたいのは、伝統的な沖縄の民族衣装を着用する「琉装体験」！

琉球王国時代に発展した琉装は、中国と日本それぞれの文化を融合したデザインと、紅型などを用いた色鮮やかなデザインが特徴です。好みの色の衣装を選べるのもうれしいポイント。

琉装の撮影スポットが随所に

琉装の衣装は男性、女性、子ども用と幅広く揃っているので、年齢制限なく体験できるのも魅力です。家族写真や友達同士、カップルで撮るのもいいですね。

衣装を纏ったら、自前のカメラやスマートフォンで撮影可能。プロのカメラマンが撮影するコース（料金別途）も用意されています。素敵な旅の思い出になること間違いなし！

このほかに、シーサー絵付体験（1体1800円、所要60〜90分）や、星砂アート体験（1000円、所要30分）もあるので、好みや滞在時間に合わせて選んでみてください。



島おやつなどグルメもチェック

「サータアンダギー」200円（1袋）

村内にある「月桃茶屋」では、サーターアンダギー（沖縄風ドーナツ）やかき氷、ハイビスカスティーなどのドリンクを販売しています。購入したおやつやドリンクは、軒先のベンチや、古民家「喜舎場邸」で味わうことができます。

「八重山そば」（並）980円

もう少ししっかり食べたいときは、「名蔵ドライブイン あんぱる食堂」へ。軟骨ソーキそばなどの八重山そばや、石垣牛を使った牛丼が好評です。

この食堂は玄関口の隣にあり入村せずに利用することも可能なので、ドライブ途中に立ち寄るのもいいかもしれません。

子どもから大人まで広く楽しめる石垣島ならではのテーマパーク。ぜひ、時間に余裕を持って訪ねてみてくださいね。



■石垣やいま村（いしがきやいまむら）

住所：沖縄県石垣市名蔵967-1

TEL：0980-82-8798

営業時間：9時〜17時30分（17時最終受付）

定休日：無休



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Text：江川優奈（やいまワークス）

Photo：西野嘉憲（やいまワークス）



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