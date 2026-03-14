藤森慎吾、『王様のブランチ』冒頭で生謝罪「佐藤栞里さんと…」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が、14日放送のTBS系『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）に生出演。番組冒頭に謝罪した。
【写真あり】「パパそっくりー」愛する娘を“顔出し”公開の藤森慎吾
番組冒頭、本日の見どころ紹介で藤森は「きょうは番組から重大発表があります。ただその前にひとつ…」と切り出し「佐藤栞里さんときょう、服装が全く同じになってしまったこと、申し訳ございません」と生謝罪。
その後の番組オープニングでは、真っ白な上下に身を包んだ佐藤と藤森が横並びに。佐藤は「今日はホワイトデーいうことで…」と切り出すと、藤森が「だから白（のコーデ）にしたんですよ」と弁明。ニッチェ・近藤くみこが「なにかご報告があるとかじゃなくて？（笑）」とけしかけると、藤森が「ご報告とかじゃないです。記者会見みたいな感じになりそうですけど」とツッコんだ。
続けて佐藤が「今日はブランチから…」と藤森に振ると「ブランチからは重大発表がありますから」と予告。藤森は続けて「わたくしと栞里さんは、（服装が）ただかぶってしまっただけですから。申し訳ありません」と弁解していた。
【写真あり】「パパそっくりー」愛する娘を“顔出し”公開の藤森慎吾
番組冒頭、本日の見どころ紹介で藤森は「きょうは番組から重大発表があります。ただその前にひとつ…」と切り出し「佐藤栞里さんときょう、服装が全く同じになってしまったこと、申し訳ございません」と生謝罪。
その後の番組オープニングでは、真っ白な上下に身を包んだ佐藤と藤森が横並びに。佐藤は「今日はホワイトデーいうことで…」と切り出すと、藤森が「だから白（のコーデ）にしたんですよ」と弁明。ニッチェ・近藤くみこが「なにかご報告があるとかじゃなくて？（笑）」とけしかけると、藤森が「ご報告とかじゃないです。記者会見みたいな感じになりそうですけど」とツッコんだ。
続けて佐藤が「今日はブランチから…」と藤森に振ると「ブランチからは重大発表がありますから」と予告。藤森は続けて「わたくしと栞里さんは、（服装が）ただかぶってしまっただけですから。申し訳ありません」と弁解していた。