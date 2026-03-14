LUSH×ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーコラボ発売♡バスボムやリップケアなど全12種

英国発ナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）が、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と再びコラボレーション。銀河の世界観を表現した限定コレクションが2026年3月10日より全国80店舗、公式オンラインストア、公式アプリにて発売されます。バスボムやボディソープ、リップケアなど全12種のアイテムが登場し、バスタイムやセルフケア時間を楽しく彩ります。マリオの世界観とLUSHならではの香りが融合した、特別なコレクションに注目です♡

銀河の世界観を楽しむ限定コレクション



今回登場するのは、入浴料やボディケア、リップケアなどを含む全12種の限定コレクション。遊び心あふれる香りやデザインで、まるでマリオの世界に入り込んだようなバスタイムを楽しめます。

※『マリオ シャワージェル』、『ルイージ シャワージェル』は公式アプリ、LUSH SPA新宿店限定発売

発売日・発売店舗：2026年3月10日（火）全国80店舗、公式オンラインストア、公式アプリ

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バスタイムを楽しむ注目アイテム



ヨッシーのタマゴ（バスボム）



価格：2,400円（税込）／個

お湯に入れると、中から4種類のうち1つのカラフルなソープが現れるサプライズ仕様。エッセンシャルオイルの香りが広がり、特別なバスタイムを演出します。

チコ バブルバー（バブルバー／泡風呂用入浴料）



価格：1,680円（税込）／190g

ピーチを思わせる甘く輝く香りの泡が広がる、きらめく星空のような泡風呂を楽しめます。

プロテクト ザ ギャラクシー（ボディソープ）



価格：1,870円（税込）・110g／価格：3,730円（税込）・270g／価格：6,150円（税込）・550g

ブルーベリーやアップルを思わせるフルーティーな香りに、ローズとカモミールのやさしい香りが重なったシャワージェル。

チコ シャワージェリー（ボディソープ／洗浄料）



価格：2,800円（税込）／245g

グレープフルーツとジューシーなピーチを思わせる香りで、ぷるぷるの見た目も楽しいボディソープです。

マリオ シャワージェル（ボディソープ）



価格：3,730円（税込）／270g

ザクロ果汁とライムオイルのブレンドで、コーラのような香りが広がります。

※公式アプリ、LUSH SPA新宿店限定

ルイージ シャワージェル（ボディソープ）



価格：3,730円（税込）／270g

リンゴ果汁とグレープフルーツオイルが爽やかに香るシャワージェル。

※公式アプリ、LUSH SPA新宿店限定

ボディ＆リップケアも充実



プリンセスパワー（ボディバーム）



価格：2,340円（税込）／75g

ピーチやブルーベリーを思わせる香りで、お肌にきらめくツヤを与えるボディバーム。

ピーチ姫の王冠（ソープ／石鹸）



価格：1,560円（税込）／90g

ストロベリーエキスとイチゴ種子油を配合し、ツヤのある肌へ導きます。

ロゼッタ＆チコ リップスクラブ（リップスクラブ）



価格：1,800円（税込）／20g

キャスターシュガーのスクラブとホホバオイル、ココナツオイル、シアバターを配合し、唇をやさしく整えます。

ピーチ姫 リップジェリー（リップジェリー）



価格：1,960円（税込）／18g

荒れた唇をやさしく整えるリップケアアイテム。

ロゼッタ＆チコ ボディスプレー（ボディスプレー）



価格：6,930円（税込）／200ml

ブルーベリーとアップルを思わせる香りに、ローズとカモミールが広がる華やかなフレグランス。

ハテナブロック ギフトボックス（サンドリー）



価格：980円（税込）／個

お気に入りのアイテムを入れて楽しめるギフトボックス。使い終わった後はインテリアや収納として再利用できます。

特別なバスタイムを楽しもう



マリオの世界観とLUSHのナチュラルコスメが融合した今回の限定コレクション。香りやデザイン、遊び心のある仕掛けで、バスタイムやセルフケアの時間がもっと楽しくなりそうです。

お気に入りのキャラクターアイテムを選んだり、「ハテナブロック」ボックスにコレクションしたりするのもおすすめ♡数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。