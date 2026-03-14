LUSH×ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーコラボ発売♡バスボムやリップケアなど全12種
英国発ナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）が、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と再びコラボレーション。銀河の世界観を表現した限定コレクションが2026年3月10日より全国80店舗、公式オンラインストア、公式アプリにて発売されます。バスボムやボディソープ、リップケアなど全12種のアイテムが登場し、バスタイムやセルフケア時間を楽しく彩ります。マリオの世界観とLUSHならではの香りが融合した、特別なコレクションに注目です♡
銀河の世界観を楽しむ限定コレクション
今回登場するのは、入浴料やボディケア、リップケアなどを含む全12種の限定コレクション。遊び心あふれる香りやデザインで、まるでマリオの世界に入り込んだようなバスタイムを楽しめます。
※『マリオ シャワージェル』、『ルイージ シャワージェル』は公式アプリ、LUSH SPA新宿店限定発売
発売日・発売店舗：2026年3月10日（火）全国80店舗、公式オンラインストア、公式アプリ
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バスタイムを楽しむ注目アイテム
ヨッシーのタマゴ（バスボム）
価格：2,400円（税込）／個
お湯に入れると、中から4種類のうち1つのカラフルなソープが現れるサプライズ仕様。エッセンシャルオイルの香りが広がり、特別なバスタイムを演出します。
チコ バブルバー（バブルバー／泡風呂用入浴料）
価格：1,680円（税込）／190g
ピーチを思わせる甘く輝く香りの泡が広がる、きらめく星空のような泡風呂を楽しめます。
プロテクト ザ ギャラクシー（ボディソープ）
価格：1,870円（税込）・110g／価格：3,730円（税込）・270g／価格：6,150円（税込）・550g
ブルーベリーやアップルを思わせるフルーティーな香りに、ローズとカモミールのやさしい香りが重なったシャワージェル。
チコ シャワージェリー（ボディソープ／洗浄料）
価格：2,800円（税込）／245g
グレープフルーツとジューシーなピーチを思わせる香りで、ぷるぷるの見た目も楽しいボディソープです。
マリオ シャワージェル（ボディソープ）
価格：3,730円（税込）／270g
ザクロ果汁とライムオイルのブレンドで、コーラのような香りが広がります。
※公式アプリ、LUSH SPA新宿店限定
ルイージ シャワージェル（ボディソープ）
価格：3,730円（税込）／270g
リンゴ果汁とグレープフルーツオイルが爽やかに香るシャワージェル。
※公式アプリ、LUSH SPA新宿店限定
ボディ＆リップケアも充実
プリンセスパワー（ボディバーム）
価格：2,340円（税込）／75g
ピーチやブルーベリーを思わせる香りで、お肌にきらめくツヤを与えるボディバーム。
ピーチ姫の王冠（ソープ／石鹸）
価格：1,560円（税込）／90g
ストロベリーエキスとイチゴ種子油を配合し、ツヤのある肌へ導きます。
ロゼッタ＆チコ リップスクラブ（リップスクラブ）
価格：1,800円（税込）／20g
キャスターシュガーのスクラブとホホバオイル、ココナツオイル、シアバターを配合し、唇をやさしく整えます。
ピーチ姫 リップジェリー（リップジェリー）
価格：1,960円（税込）／18g
荒れた唇をやさしく整えるリップケアアイテム。
ロゼッタ＆チコ ボディスプレー（ボディスプレー）
価格：6,930円（税込）／200ml
ブルーベリーとアップルを思わせる香りに、ローズとカモミールが広がる華やかなフレグランス。
ハテナブロック ギフトボックス（サンドリー）
価格：980円（税込）／個
お気に入りのアイテムを入れて楽しめるギフトボックス。使い終わった後はインテリアや収納として再利用できます。
特別なバスタイムを楽しもう
マリオの世界観とLUSHのナチュラルコスメが融合した今回の限定コレクション。香りやデザイン、遊び心のある仕掛けで、バスタイムやセルフケアの時間がもっと楽しくなりそうです。
お気に入りのキャラクターアイテムを選んだり、「ハテナブロック」ボックスにコレクションしたりするのもおすすめ♡数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。