“教える”つもりで勉強するだけで定着率90%に？プロが明かす「アクティブリコール」のすごい効果
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学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「プロが用いる最強の勉強法」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏が、頑張っているのに成果が出ない多くの子供たちが抱える問題点に触れ、成績向上に直結する「最強の勉強法」を解説している。
動画で紹介された「ラーニングピラミッド」という研究データによれば、ただ授業を聞くだけの「講義」における学習定着率はわずか5%。これは、どんなに素晴らしい授業を受けても、それだけではほとんど身につかないことを意味するという。水泳を例に挙げ、「オリンピックの金メダリストから泳ぎ方の授業を受けても、自分で練習しなければ泳げるようにはならない」と、実践の重要性を説いた。
成果を出すためには「能動的な学習（アクティブリコール）」が不可欠だとし、その具体的な方法をレベル別に4段階で紹介した。
レベル0は「試験日を気にする」こと。「テストがいつあるというのをイメージするだけでも、実は成績が変わる」という。例えば「3日後にテストがある」と思えば、「解いてる問題が3日後に出されて解けないといけない」という意識が働き、記憶に残りやすくなる。
レベル1は「覚えて写す」。間違えた問題を赤ペンでただ答えを写すのではなく、一度答えを見て理解・記憶してから、何も見ずにやり直すという方法だ。
レベル2は「思い出して書く」。勉強を終えた後、白紙のノートにその日学んだことを可能な限り思い出しながら書き出す。これは「アクティブリコール」と呼ばれる脳科学的にも理にかなった方法で、思い出すという行為自体が記憶の定着を促すという。
レベル3は「小テストをする」。問題集を解いて終わりにするのではなく、自分で簡単な小テストを作成して実践する。付箋や単語カードを活用し、1問1答形式で繰り返し練習することで、定着率が向上する。
そしてレベル4は「教える気持ちを持つ」こと。「ラーニングピラミッド」において、学習定着率が90%と最も高くなるのが「他の人に教える」という行為だという。実際に教える相手がいなくても、教えることを考えながら勉強するだけで、内容の理解度が格段に深まると解説した。
これらの方法は、全てを実践する必要はなく、1つでも取り入れるだけで価値があると高松氏は語る。受動的な学習から一歩踏み出し、能動的な学習法を試すことが、勉強の成果を実感するきっかけになるかもしれない。
動画で紹介された「ラーニングピラミッド」という研究データによれば、ただ授業を聞くだけの「講義」における学習定着率はわずか5%。これは、どんなに素晴らしい授業を受けても、それだけではほとんど身につかないことを意味するという。水泳を例に挙げ、「オリンピックの金メダリストから泳ぎ方の授業を受けても、自分で練習しなければ泳げるようにはならない」と、実践の重要性を説いた。
成果を出すためには「能動的な学習（アクティブリコール）」が不可欠だとし、その具体的な方法をレベル別に4段階で紹介した。
レベル0は「試験日を気にする」こと。「テストがいつあるというのをイメージするだけでも、実は成績が変わる」という。例えば「3日後にテストがある」と思えば、「解いてる問題が3日後に出されて解けないといけない」という意識が働き、記憶に残りやすくなる。
レベル1は「覚えて写す」。間違えた問題を赤ペンでただ答えを写すのではなく、一度答えを見て理解・記憶してから、何も見ずにやり直すという方法だ。
レベル2は「思い出して書く」。勉強を終えた後、白紙のノートにその日学んだことを可能な限り思い出しながら書き出す。これは「アクティブリコール」と呼ばれる脳科学的にも理にかなった方法で、思い出すという行為自体が記憶の定着を促すという。
レベル3は「小テストをする」。問題集を解いて終わりにするのではなく、自分で簡単な小テストを作成して実践する。付箋や単語カードを活用し、1問1答形式で繰り返し練習することで、定着率が向上する。
そしてレベル4は「教える気持ちを持つ」こと。「ラーニングピラミッド」において、学習定着率が90%と最も高くなるのが「他の人に教える」という行為だという。実際に教える相手がいなくても、教えることを考えながら勉強するだけで、内容の理解度が格段に深まると解説した。
これらの方法は、全てを実践する必要はなく、1つでも取り入れるだけで価値があると高松氏は語る。受動的な学習から一歩踏み出し、能動的な学習法を試すことが、勉強の成果を実感するきっかけになるかもしれない。
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