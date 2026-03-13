この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用YouTuberの小林亮平氏が、YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」にて「【不安】イラン紛争でゴールド乱高下！金価格は今後どうなる？」を公開した。中東情勢の緊迫化に伴い価格が乱高下しているゴールド（金）について、今後の見通しや自身の具体的な投資戦略を明かした。



小林氏はまず、イラン紛争の影響によりゴールド相場が不安定な値動きを見せている現状について言及した。「そもそも戦争や地政学リスクが高まると、投資資金は安全資産のゴールドに集まりやすい傾向がある」と、有事における投資マネーの基本的な動きを解説する。その一方で、短期的な市場では資金の流出入によって価格が大きく上下することもあると指摘し、現状はそれだけゴールドに対して高い注目が集まっている証拠であると分析した。



今後の相場予想について、小林氏は紛争の行方が鍵を握ると語る。事態が思いのほか長期化し、それに伴い原油価格が高騰した場合、世界的な地政学リスクのさらなる高まりから、各国が安全資産を確保する動きを強めると予測。「ゴールドは長期で上昇トレンドが続くでしょう」と独自の見解を示した。その上で、これから投資を始めようか迷っている層に向けて、「今からでも決して遅くはない」と力強く後押ししている。



さらに動画の後半では、小林氏自身の投資戦略も公開された。今年からゴールドに対して月3万円の積立投資を継続しており、現状は順調にプラスの利益を生み出しているという。今後の展開として、基本となる積立投資を地道に続けつつ、「短期的に下落した際はタイミング投資を狙っていきます」と、柔軟な姿勢を見せた。ただし、最近のゴールド相場に見られる過熱感には警戒も示しており、「2026年は大幅下落もあり得る」と警告を発している。



地政学リスクの変動によって激しく動くゴールド相場だが、長期的な視点での積立と、短期的な下落局面を狙う戦略の組み合わせが重要になる。有事の際における資産防衛のあり方と、冷静な市場分析の重要性を学べる内容となっている。