【SALE開催中】最新モデルの「Apple Pencil Pro」がAmazonで13%OFFに

Apple Pencil Proは、クリエイティブな作業をより効率化するために設計された、iPad専用のスタイラスペンです。先進的な新機能を多数搭載しており、これまで以上に直感的かつ正確な操作が可能に。
直感的な操作を支える高い操作性と、安心感のある使い心地
Apple Pencil Proの特徴のひとつが、指先の動きで指示ができる操作性のよさです。
スクイーズ：本体の軸を強く指で押すと、それを感知して画面上に新しいパレットを表示。ツールや線の太さ、色をその場ですばやく切り替えられるため、作業を中断する必要がありません。
ダブルタップ：従来モデルでも好評だった機能で、軸をトントンと2回軽く叩くだけで、ペンと消しゴムなどのツールを瞬時に切り替えられます。
また、これらの操作をした際には、内蔵された独自のエンジンによる触覚フィードバックが稼働。軽い振動によってアクションが確実に実行されたことが指先に伝わるため、安心感のある使い心地です。
イラストの描き込みも自由自在。研ぎ澄まされた書き心地
より精細な描写を求めるユーザーに向けて、精度を高める機能も進化しています。
バレルロール：新しいジャイロスコープにより、Apple Pencil Proを回転させると、形の異なるペンツールとブラシツールを正確にコントロールできます。
Apple Pencilのホバー：ペン先がディスプレイに触れる前に、どこに触れるかをバーチャルな影でプレビュー。イラストの描き込みや文字の書き出しにおいて、これまで以上の精度を実現します。
「探す」アプリ対応とシームレスな充電
万が一、外出先や自宅でペンを見失ってしまっても「探す」アプリを使って場所を簡単に確認できます。
ペアリングと充電の方法は非常にシンプルで、iPadの側面にマグネットで取りつけるだけで完了。煩わしいケーブル接続を必要とせず、常にiPadと一緒に持ち運ぶことができます。
互換性：iPad Pro（13インチ）（M5） iPad Pro（13インチ）（M4） iPad Pro（11インチ）（M5） iPad Pro（11インチ）（M4） iPad Air（13インチ）（M4） iPad Air（11インチ）（M4） iPad Air（13インチ）（M3） iPad Air（11インチ）（M3） iPad Air（13インチ）（M2） iPad Air（11インチ）（M2） iPad mini（A17 Pro）
