日本人に最適化したゲーミングチェア「Boulies Master Neo 2026」を試す！低座面＆あぐら対応で長時間利用でも快適【レビュー】
|ゲーミングチェア「Boulies Master Neo 2026」をレビュー！写真はリクライニング機能利用時
ゲームをするための環境をより良くするためにさまざまな製品が登場しており、“ゲーミング〜”として販売されていますが、その中には「椅子（チェア）」があり、ゲーミングチェアは長時間のゲームプレイで疲労が少なくなるように工夫されているため、ゲーム以外でも在宅勤務や勉強などの利用にもオススメできます。ただし、海外ブランドのゲーミングチェアは座面が高いものがあり、日本人の体系に合わないといったケースも少なくありません。
販路は公式Webサイト（ https://boulies.co.jp/ ）内の公式Webストアのほか、Amazon.co.jpとなっており、価格（金額はすべて税込）はオープンながら希望小売価格および公式Webストアでは59,996円となっており、Amazon.co.jpでは35,998円で販売されています。モデルはファブリック素材がカラー3種類（Charcoal Gray、Como、Ash Grey）、PUレザー素材がカラー1種類（Black）で合計4種類となります。
今回、Bouliesの日本法人であるブーリスよりBoulies Master Neo 2026のサンプルをご提供いただき、実際に試してみましたのでその模様を紹介します。
Boulies Master Neo 2026（Charcoal Gray）
Boulies Master Neo 2026は日本人の体型や生活習慣に特化して設計された日本限定モデルで、日本人の平均身長に合わせた座面高42〜53cmを採用し、骨盤を立てて正しい姿勢を保ちやすい構造となっており、身長150〜180cmの幅広い体格に対応して床に足がしっかり届く設計で安定した着座姿勢をとることができます。
また流線形の立体座面が体のカーブに沿って体圧を分散して長時間でも疲れにくい座り心地で、背もたれ内部に4方向調整可能な内蔵式ランバーサポートを搭載しています。独立型クッションではなく、背もたれ全体で支える設計によって背骨のS字ラインに沿ってフィット、姿勢や動きに合わせて腰を支え続け、長時間の作業でも負担の少ない姿勢をキープすることができます。
座面高42cmと53cmの例
ヘッドレストにはマットベロア生地を採用し、やわらかな肌触りと高い通気性を両立し、首への負担を軽減し、休憩時も快適にくつろげる設計です。さらに95°〜165°のリクライニング機能と背座ロッキング機能を備え、集中時から休憩時まで自在に角度調整が可能で、内蔵型の収納式オットマンはワンタッチで引き出すことができ、足を伸ばしたり、短時間の仮眠を取るような用途で利用できるようになっています。
流線形の立体座面
背もたれのデザイン
収納式オットマンを引き出した例
素材にはPUレザーとファブリックの2種類が用意されていますが、2026年モデルでそれぞれにマイクロファイバースエード素材が採用され、耐久性、撥水性加工、柔らかさ、快適性が向上しているとのことで、ファブリックは撥水性を備え、オールシーズン快適で通気性の高さが特長です。一方、PUレザーは柔らかな手触りに加え、低臭性・高耐久性を兼ね備え、お手入れしやすい仕様となっています。
ファブリック素材
主要パーツには高耐久素材と品質基準を採用しており、長期間安心して利用ができます。また静音キャスターはPU（ポリウレタン）製で、床を傷つけにくい仕様で、耐久試験10万回クリアしており、高品質エンジニアリングプラスチック（エンプラ）素材を採用して安定性と耐荷重性を備えています。
3Dアームレストは高さ・前後・角度の3方向調整が可能で、耐久試験6万回達成と高い耐久性になっているということです。さらにガスシリンダーはSGS認証 Class 4を取得して安全性が高く、耐久試験12万回をクリアしているとしています。なお、Boulies Master Neo 2026を含むBoulies Masterシリーズの製品には24カ月の安心保証が付帯しています。
静音キャスター
3Dアームレスト
ガスシリンダー
実際に利用してみると、快適な座り心地を実感できます。身長170cmの筆者に加え、身長160cmの子供が利用していますが、座面高の変更機能設定のおかげで快適に利用できます。特に子供は足が床にしっかりと着くので使いやすいと好評でした。長時間の利用では座面の広さ、背もたれのデザイン、リクライニングの操作のしやすさで疲労が少なく感じました。
また内蔵型の収納式オットマンを引き出してリクライニングを最大の165°にすると、快適に仮眠を取ることが可能となります。ゲーミングチェアとしては購入しやすい価格帯ですし、ゲーム利用だけでなく、日常で在宅勤務や学業で利用しやすいモデルですのでちょっと快適な椅子をお探しの人にも非常にオススメできる製品となっていると感じました。
記事執筆：伊藤浩一
