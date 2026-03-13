KADOKAWAは、書店フェア「カドカワ春の還元祭2026」を3月13日から4月5日まで開催する。

本フェアでは、全国の書店でKADOKAWA書籍を購入すると、購入金額の最大50%分の図書カードネットギフトがもらえる「最大50%還元キャンペーン」（※上限あり）を開催。あわせて、図書カードネットギフトが抽選で10,000名に当たる「KADOKAWAアプリ来店くじ」や、公式Xでのキャンペーンなど、読者参加型の企画も展開される。

なお、対象となる書籍は、KADOKAWA発行・発売の書籍または雑誌すべて（文芸書／文庫／ライトノベル／コミック／単行本／児童書／学習参考書／生活・実用／雑誌・ムックetc.）。特に高額商品の購入やまとめ買いがお得となっている。

「カドカワ春の還元祭2026」概要

【実施企画】

・KADOKAWAの本を全国の書店で買って応募すると図書カードネットギフトがもらえる「最大 50%還元キャンペーン」

・最大1,000円分の図書カードネットギフトが合計10,000名に当たる「KADOKAWAアプリ来店くじ」

・公式Xアカウント「KADOKAWAさん＠本の情報（@kadokawa_san）」で、抽選で図書カードネットギフト3,000円分が当たる「“わたしの推し本”Xキャンペーン」

【実施期間】

3月13日（金）～4月5日（日）

※詳細はキャンペーン公式サイトおよびKADOKAWAアプリで確認できる。

全国の書店で最大50%還元キャンペーン

【実施内容】

キャンペーン開催期間中、書店（実店舗）でKADOKAWA発行・発売の書籍・雑誌を購入したレシートと本のバーコードを、購入後1週間以内にKADOKAWAアプリに投稿すると、購入金額の最大50％分の図書カードネットギフト（還元金額 上限5,000円分）に交換できる（購入金額 約10,000円で到達）。

【実施期間】

レシート対象期間：3月13日（金）～4月5日（日※早期終了の可能性あり）

【応募方法】

レシート対象期間中に書店（実店舗）でKADOKAWA発行・発売の書籍・雑誌を購入したレシートと本のバーコードを、購入後1週間以内（1週間後の同じ曜日の23時59分まで）にKADOKAWAアプリに投稿する。

【注意事項】

※手書きの領収書、クレジットカードの控えは対象外です。

※定価以外での購入は対象外です。

※ネット書店でのご購入は対象外となります。ただし、店頭支払いで当社の定める必須項目の記載されたレシートであれば対象です。

※「最大50％還元キャンペーン」のレシート対象期間は、予算に達する又はその他事由により、早期終了の可能性があります。早期終了する場合は、前日までに告知します。ご購入前に必ずKADOKAWAアプリTOPで最新情報をご確認ください。

※本キャンペーンでは、購入書籍1冊ごとに本体価格の50％分のポイントを獲得できます（小数点以下は四捨五入）。

※ポイント付与は通常、レシート投稿から数日で完了します。基本的にレシート投稿順に行なわれますが、さまざまな事由により前後する場合があります。

※同一ISBN/JANコード商品は1点までがポイント対象となります。

※賞品への初回応募時、アンケートにご回答いただきます。

【実施店舗】

全国の書店

※商品ご購入前に、必ずKADOKAWAアプリの応募要項をご確認ください。

全国の書店でその場で当たる！「KADOKAWAアプリ来店くじ」

【実施内容】

全国の書店（実店舗）にて、KADOKAWAアプリで参加できる来店くじを無料で実施。くじを引くと、抽選で合計10,000名に図書カードネットギフト（1,000円分×500名、500円分×1,500名、100円分×8,000名）が当たる。

【実施期間】

3月13日（金）～4月5日（日）

【参加方法】

各アプリストアからKADOKAWAアプリをダウンロードする。

書店（実店舗）でKADOKAWAアプリを起動し、ホーム画面の「書店でGET」からくじを引く。

“わたしの推し本”Xキャンペーン

【実施内容】

本キャンペーンでは、公式Xアカウント「KADOKAWAさん＠本の情報（@kadokawa_san）」から発信する対象ポストを、指定タグ「#わたしの推し本」と「おすすめ本」を記載して引用リポストすると、抽選で10名に図書カードネットギフト3,000円分が贈られる。詳細は、「KADOKAWAさん＠本の情報」で確認できる。

□KADOKAWAさん＠本の情報

【実施期間】

3月13日（金）～4月5日（日）23時59分まで

30名のKADOKAWA著者が選んだ“推し本”を大公開

逢縁奇演氏（「こちら、終末停滞委員会。」）の“推し本”

「入居条件：隣に住んでる友人と必ず仲良くしてください」

著者：寝舟はやせ／装画：ギギギガガガ

【逢縁奇演氏の推しコメント】

「そんな『怖い』があるんだ！？」

古来和製ホラーはじっとりした恐怖が魅力などとしゃばい言が流布して久しいですが、今作の怪異はすんごい主張してくる。普通に隣に住んでる。

にんにくマシマシ並の主張の強さ。

けれど間違いなく、“和ホラー”の魅力に溢れている。

しかもバディ物としての楽しさまである。何でだよ！？

ホラーの可能性を改めて感じさせる革命的な作品でした。

逢沢大介氏（「陰の実力者になりたくて！」）の“推し本”

「極東救世主伝説」

著者：仏ょも／イラスト：黒銀

【逢沢大介氏の推しコメント】

ゲテモノ扱いの四脚ロボが、戦場の常識を踏み潰す！

重厚な世界観と語り口で、破滅へ向かう時代のリアリティを鮮烈に描き出すロボット戦記の傑作。

浅葉なつ氏（「神様の御用人 見習い」）の“推し本”

「かみさまキツネとサラリーマン」

著者：ヤシン

【浅葉なつ氏の推しコメント】

サラリーマンの家に、個性豊かなかみさまキツネが 4 柱も同居している…。

これだけでなんかもうめでたい、いや愛でたいじゃないですか。

寝る前に読む癒やしとしてオススメします！

ちなみに私は、鬼なのに推し活してる青柳くんが推しです。

あべむつき氏（「2ヶ月で月30万円を実現する 超初心者でも稼げるAI活用法」）の“推し本”

「世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド」

著者：八木仁平

【あべむつき氏の推しコメント】

AIの進化で、特別な武器がなくても夢を叶えられる時代。

周りに流されて生きるのはもったいない！

この本を読めば、あなただけの“本当の自分”がきっと見つかります。

新挑限氏（「ダンジョンバンド」）の“推し本”

「ダンジョン飯」

著者：九井諒子

【新挑限氏の推しコメント】

凝縮され練り込まれたストーリー。

「食べる」という生き方に向き合いながら戦うキャラクターたちの姿に最後まで目が離せなくなりました。

読後のお腹いっぱい感がたまりません！

公式サイトには、総勢30名のKADOKAWA人気作品著者の推し本を掲載中。詳細はキャンペーン公式サイトで確認できる。

