EUTHYMOL×HUNTERコラボ♡英国ブランドが贈る限定オーラルケアセット

英国発のオーラルケアブランド「EUTHYMOL（ユーシモール）」と、レインブーツで有名なライフスタイルブランド「HUNTER（ハンター）」がコラボレーション。クラシックなデザインで人気の2ブランドの世界観を融合した、特別なオーラルケアコレクションが数量限定で登場しました。歯みがきや歯ブラシに加え、バッグやマグなどを組み合わせたおしゃれなセットがラインナップ。毎日のオーラルケアをもっと楽しく彩る限定アイテムです♡

人気のホワイトパープルシリーズ

EUTHYMOLの人気シリーズ「ホワイトパープル」を中心に、HUNTERのデザインを取り入れた限定セットが登場します。

ユーシモールホワイトパープルホーボーバッグセット（ハンター）

価格：3,998円(税込)

カラー：ホーボーバッグ（ブラック／さくらピンク）

セット内容

・ホワイトパープル歯みがき（医薬部外品）106g

・ホワイトパープル歯ブラシ

・マウスウォッシュ90mL

・ホーボーバッグ

スマートホワイトニング成分SHMP*¹と有効成分CPC*²を配合した歯みがきと、便利なバッグがセットになった限定アイテム。日本限定のピーチフローラルミントの香りが爽やかに広がります。

*¹ メタリン酸ナトリウム（清掃助剤）*²有効成分：塩化セチルピリジニウム

ユーシモールホワイトパープル歯ブラシブーツスタンドセット（ハンター）

価格：2,498円(税込)

カラー：ブーツスタンド（ブラック／グレー）

セット内容

・ホワイトパープル歯みがき（医薬部外品）106g

・ホワイトパープル歯みがき（医薬部外品）20g

・ブーツスタンド

HUNTERのアイコニックなレインブーツをモチーフにした歯ブラシスタンド付き。洗面台をおしゃれに彩るアイテムです。

ユーシモールホワイトパープル歯ブラシステンレスマグセット（ハンター）

価格：1,998円(税込)

カラー：ステンレスマグ（さくらピンク）

セット内容

・ホワイトパープル歯ブラシ3本

・ステンレスマグ

毎日のオーラルケアに便利な歯ブラシと、持ち運びにも便利なステンレスマグがセットになっています。

ロクシタン春ギフト特集♡香りで想いを届けるおすすめギフト5選

定番オリジナルシリーズ

価格：1,998円(税込)

カラー：ブーツスタンド（クリーム／さくらピンク）

セット内容

・オリジナル歯みがき（医薬部外品）106g

・オリジナル歯みがき20g

・ブーツスタンド

EUTHYMOLの象徴ともいえるオリジナルシリーズの限定セットも登場します。鮮やかなピンク色のペーストが特徴の歯みがきと、ブーツ型スタンドを組み合わせた限定セットです。

ユーシモールオリジナル歯ブラシステンレスマグセット（ハンター）

価格：1,798円(税込)

カラー：ステンレスマグ（ブラック）

セット内容

・オリジナル歯ブラシ3本

・ステンレスマグ

シンプルで使いやすい歯ブラシセットに、HUNTERの世界観を感じられるマグを組み合わせたアイテムです。

販売店舗と発売情報

本コレクションは数量限定で販売されます。

・2026年3月17日（火）：ハンズ・@cosme（一部店舗）

・LOFT・PLAZAでは、2026年3月1日（日）より先行発売中

※@cosmeは一部店舗のみ取り扱い予定

※発売日は変更になる場合があります

英国ブランド同士のヘリテージを感じる特別なコラボアイテムです。

毎日のケアをおしゃれに♡

EUTHYMOLとHUNTERの世界観を掛け合わせた今回の限定コレクションは、オーラルケアをもっと楽しくしてくれるアイテムばかり。歯みがきや歯ブラシとともに、バッグやマグなど実用性の高いグッズがセットになっているのも魅力です。英国ブランドならではのクラシックなデザインを楽しみながら、毎日のケア時間をおしゃれにアップデートしてみてはいかがでしょうか♡