「バスケットボール女子・Ｗ杯予選、日本代表７１−８１オーストラリア代表」（１２日、イスタンブール）

世界ランク１１位の日本は同２位の豪州と対戦し、最大１１点リードを逆転され、痛恨の開幕２連敗となった。日本は１４日に地元トルコと対戦する。

日本は初戦で同２０位のハンガリーに敗戦。昨季のＷＮＢＡ選手５人がスタメンの豪州を相手に、いきなりディープスリーも含め２本の３点シュートを決められたが、田中こころの３点シュートから反撃。第１Ｑ終盤に同点に追いついた。しかし、最後に突き放されて、１８−２５で終えた。

第２Ｑ開始直後に山本麻衣の３点シュートなどで逆転に成功。田中、山本、平下愛佳の３点シュートで突き放して、４７−３８で折り返した。

第３Ｑは追い上げられる展開となったが、山本が２連続３点シュートを決めて突き放した。

９点リードで迎えた第４Ｑ、再び豪州の追撃を浴び、残り４分で同点に追いつかれ、直後に３点シュートを沈められて逆転を許し、そのまま突き放された。

◇Ｗ杯への道

９月にドイツで開催されるＷ杯出場枠は１６。各大陸を制した４チームと開催国のドイツが決定済みで、予選は決定済みの５チームを含めた２４チームが４組に分かれて実施され、日本は豪州、ハンガリー、カナダ（同７位）、アルゼンチン（同２７位）、トルコ（同１６位）と対戦。豪州を除く上位３チームがＷ杯切符を掴む。