日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみの、棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が12日に公式X（旧ツイッター）を更新。アップしたレシートにdポイントカードの残高が写り込み、ネット上で話題になっている。

「11日は久しぶりに自転車で新宿へ。まず、ルネサンス新宿へ行って、水中歩行と250メートル平泳ぎ、そしてサウナへ。次に、やまやへ行って優待券1500円を使って写真のものを。ブックオフで立ち読みして時間をつぶした後は、もんじ(チムニー)でお好み焼きをいただきました 支出は駐輪代の100円」とつづり、購入真などの4枚の写真をアップ。

4枚目はレシートで、細かく見ると、dポイントカードの残高が24万4627ポイントとなっており、ネット上では「dポイントの残高…一般目線でエグくない？」「こういう生活に憧れるなぁ」「日常の小さな積み重ねが大台へ。賢く使って賢く増やす、そんな余裕の暮らしを示してくれる話題」「dポイント保有24万すごすぎる」などの声があがっている。

桐谷さんは、昨年10月放送の「月曜から夜ふかし」で、総資産は「7億円ぐらい」、保有株は「1400〜1500銘柄」と告白し、話題になった。