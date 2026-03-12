乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日、自身のSNSを更新。第1子を出産したことを公表した。

松村はインスタグラムで「ご報告です」と投稿。「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました」とつづった。

花瓶に生けた花の写真を添え、「小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と喜び。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と記し、直筆の署名とりんごマークを添えた。

スポニチ本紙の取材では、お相手は都内の企業に勤める年上の会社員で、約2年の交際期間を経てのゴールイン。この男性との交際は24年5月にニュースサイト「Smart FLASH」の報道で、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけし（51）に似ていると報じられ、話題となっていた。

昨年12月に結婚と妊娠を公表。その後も可能な範囲で仕事を継続。自身のYouTubeチャンネルでアップしていたグルメロケの動画は、昨秋頃までに撮影を終えていた。今年1月には「ゆっくりとマタニティ旅」と福島県を旅する動画を自身のSNSに投稿するなど、仕事を調整している様子が見られていた。