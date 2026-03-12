ミラノ五輪で銅メダルを獲得

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銅メダルを獲得し、日本に感動を呼んだ中井亜美（TOKIOインカラミ）。籍を置く高校がインスタグラムを更新し、学校を訪れた17歳の等身大の姿を公開した。大舞台を終えた直後に、ファンからは驚きの声も上がった。

中井は広域通信制の勇志国際高校に在籍。同校の千葉学習センターのインスタグラムでは10日、結果報告を兼ねて登校したという17歳の映像が公開された。

白のキャップとフリースジャケットにデニムという、カジュアルな装い。銅メダルを学校関係者に気さくに差し出すシーンもあった。その後は定期試験を受ける姿も。投稿文面では「ずっしりと重みのある本物のメダルを手に、弾けるような『亜美スマイル』を見せてくれた中井さん 大切なメダルを『ぜひ触ってください！』と気さくに差し出してくれる優しさに、改めて中井さんの心の温かさを感じました」と伝えられていた。

同校の別投稿では「多忙な中でも、オリンピック後に控えていた定期試験の勉強にもしっかり取り組んでいたそうですよ」とも紹介されており、ファンからは「スケートも学校生活も全力で楽しんでいる様子が見えて、とても爽やかな気持ちになります」「ふつうのJK、17歳の素顔だね」「テストまで受けてるの凄すぎる」「高校生のうちは勉強も頑張らないとだね」「お茶目な普通の高校生って感じ」などと反響が集まっていた。

高校2年生の中井は25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）にも出場。五輪に続いて、世界大会での表彰台を狙う。



（THE ANSWER編集部）