¥¤¥é¥óÀÐÌýÍ¢½Ð¤ÎÍ×¡Ö¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¡× ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¾¸°®»Ø¼¨¤Ê¤éÂè£³¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£±£±Æü¡¢ÀÐÌýÈ÷Ãß¤ò£±£¶Æü¤Ë¤âÊü½Ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¹¶·â¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥ó¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¢Á÷¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ò»ö¼Â¾åÉõº¿¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÀÐÌý¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë·üÇ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Æ±³¤¶®ËÌÀ¾¤Ë¤¢¤ë¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤ÎÃ¥¼è¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÂè»°¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤È·ÐºÑ³èÆ°¤ò¼é¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïº£·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢¸¶ÌýÍ¢Æþ¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¡×
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤½¤¦´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÈ÷ÃßÎÌ¤Ï¹ñÆâ¼ûÍ×¤Î£²£µ£°ÆüÄ¶¡£ÀïÁè¤¬Ä¹°ú¤±¤Ð¡¢¸Ï³é¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£³Æ¹ñ¤È¤Î¶¨Ä´Êü½Ð¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÃæÅì°ÍÂ¸ÅÙ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±ÆÈÊü½Ð¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ê£¿ô¤Î²¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£±£°Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ëµ¡Íë¤ò»Å³Ý¤±»Ï¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Æ±³¤¶®¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤È¥ª¥Þ¡¼¥óÏÑ¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢³¤¤ò·ë¤Ó¡¢ºÇ¶¹ÉôÌó£³£³¥¥í¡¢¹ÒÏ©ÊÒÂ¦Ìó£³¥¥í¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤³¦¤Î¸¶Ìý¤ÎÌó£²£°¡ó¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Îà¥Á¥ç¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÍ×¾×¡Ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·³¤Ï¥¤¥é¥ó¤Îµ¡ÍëÉßÀßÁ¥¤òÅÅ·â¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥óÀïÁè¤ÇàÀÐÌýá¤¬¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼¡¤Î°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Æ±³¤¶®¤ÎËÌÀ¾£´£¸£³¥¥í¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤ÎÃ¥¼è¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢Æ±Åç¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ËÂè»°¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï£±£°Æü¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î£³Ê¬¤Î£±¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¸¶ÌýÍ¢½Ð¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤½¤Î±¿Ì¿¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂÐ¥¤¥é¥óÀïÎ¬¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤Ï¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎÅç¤Ç¡¢ÌÌÀÑÌó£²£°Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¸¶ÌýÍ¢½Ð¤ÎÌó£¹£°¡ó¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥Á¥ã¥¿¥à¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÅç¤ò¡Ö¥¤¥é¥óÀÐÌý»º¶È¤Î²¦´§¤ÎÊõÀÐ¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡·³»ö»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÀÐÌýÃùÂ¢¥¿¥ó¥¯¡¢ÀÑ½Ð¹Á¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤Ï¿å¿¼¤¬Àõ¤¤¤¿¤á¡¢Ä¶Âç·¿¥¿¥ó¥«¡¼¤ÏËÜÅÚ¶á¤¯¤ËÀÜ´ß¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤Î¹Á¤À¤±¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅç¤òµ¡Ç½Ää»ß¤µ¤»¤ì¤Ð¥¤¥é¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¼ýÆþ¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ê¤é¤Ð¡¢¿ôÉÃ¤ÎÇú·â¤Ç²õÌÇ¤µ¤»¡¢¥¤¥é¥ó·ÐºÑ¤ò¿ô½½Ç¯´Ö¡¢¤É¤óÄì¤Ë´Ù¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤ÈÀïÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢Å¨¹ñ¤ÏÉ¬¤º¤³¤ÎÅç¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤ò°ìÅÙ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñËÉ·³¤Ï¤Þ¤Ã¤µ¤¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¿Ê¸À¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤òµ¡Ç½Ää»ß¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢Çú·â¤Ë¤è¤ëÇË²õ¡¢³¤¾åÉõº¿¡¢ÃÏ¾å¿¯¹¶¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ä¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤ò¼è¤é¤ì¤¿¥¤¥é¥ó¤¬¸¶Ìý¤òÍ¢½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢´°Á´¤Ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òÉõº¿¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤¬µ¡Ç½Ää»ß¤·¤¿¾å¤Ë¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Âè»°¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢Æâ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¥Ï¡¼¥ë¥¯Åç¤ÎÃ¥¼è¤ÏÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤òº®Íð¤Ë¾·¤¯¤¿¤á²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀè¹Ô¤¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£