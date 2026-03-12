2月にサウジC連覇を達成後、ドバイに滞在して調整しているフォーエバーヤング（牡5＝矢作）の近況について11日、矢作師が説明した。ドバイワールドC（28日、メイダン）には予定通り出走する方針で、矢作師は「去年（3着）を踏まえて、ゆっくり立ち上げた。先週ぐらいから普通のメニューをこなしている。今週初めからフォーエバーヤングらしい動きが戻ってきたと聞いています。今日（11日）、2週前追い切りを行います」と語った。

緊迫する中東情勢。UAEもイランから攻撃を受け、遠征を取りやめた日本馬もいる。師は「毎日、何度も荒木（調教助手）と連絡を取り合っています。少なくとも彼らの生活圏、ホテルからの通勤、メイダン周辺に関しては危険を感じたことはないと。平常通りに生活をしているので困ったことは何もないと報告を受けています。自分としては日本のマスコミ報道との距離感に困惑しています」と明かす。現地の競馬は6日のメイダン、8日のジュベルアリと開催。「ドバイワールドCも通常通り開催される予定なのでレースがある以上、われわれはそこへ向けてやれることをやっていくだけ。一日も早く平和になってほしいと願うばかりです」と心境を語った。